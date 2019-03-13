郭明錤預測蘋果將推MR頭盔 點名揚明光可望成供應商

週三 (13 日) 天風證券分析師郭明錤出具研報預測，蘋果 (AAPL-US) 可能將推出支持 AR、VR 的 MR 專用裝置，點名揚明光 (3504-TW)、長盈精密 (300115-CN) 可能成為供應商。

郭明錤預測，蘋果可能推出支持 AR、VR 的 MR 專用裝置，提供虛實整合 (Click-and-mortar) 使用者體驗，並預期未來可以此建構創新 O2O (online-to-offline) 商業模式，並估計蘋果將在 2019 年 Q4 至 2020 年 Q2 間推出 AR 頭戴裝置，預期此裝置可提供 MR (AR+VR) 體驗，外觀設計較像是頭盔，而非市場期待的眼鏡。

郭明錤認為，此頭戴裝置提供的 MR 體驗建構在視訊透視 (VST；Video see-through) 系統上，主因是光學透視 (OST；Optical see-through) 但系統仍有許多技術瓶頸，如：光波導 (Waveguide optics)、偏振分光器 (Polarized beam splitter)、眼球追蹤 (Eye-tracking) 等。

郭明錤點名陸股的長盈精密，可能為蘋果頭戴裝置機構件供應商，認為該公司也可望受益於：

Apple MacBook D 件供應份額提升與 ASP 更高的潛在 A&C 件訂單、 折疊機的鉸鏈轉軸潛在訂單、 未來 5G 手機機殼金屬件附加價值提升。

郭明錤亦點名台股的揚明光，可能成為蘋果頭戴裝置光學件供應商，認為此公司也可望受益於：