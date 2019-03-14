國泰證發布3月投資氣象圖 後市看3大重點事件發展

國泰證券今 (14) 日針對全球各主要市場和商品發表「3 月投資氣象圖」，正向看法主要落在中國和新興亞洲市場，而成熟市場多持「中立」看法，國泰證也指出，美股道瓊工業指數今年以來漲幅已逾 10%，未來能否回到 10 月新高位置，需觀察三大重點，分別是美中貿易談判結果、華為案發展和川普宣布緊急狀態事件引發的聯合訴訟案判決等。

據券商公會最新統計，1 月券商受託外國有價證券交易金額達 2051 億元，是去年 2 月以來單月新高，顯示國內投資人對海外投資需求熱絡。

國泰證說明，國際局勢演變左右市場投資氣氛，因此針對全球各主要市場及商品發表 3 月投資氣象圖，可觀察到先前支撐美股抗跌的公用事業、消費股在此波股市回升期漲幅相對落後，資金轉回先前受貿易戰影響走跌的工業和科技股。

另一方面，能源股雖受 OPEC 年初啟動的新減產動作激勵，需留意美國能源部公布國內原油產量增加，原油庫存已連 5 周升高，未來油價恐受影響。

國泰證認為，隨著美股漲幅已大，道瓊工業指數位置面臨去年 11 月的高檔壓力，近期以平盤附近震盪整理為主，市場資金逐漸有回流具防禦性的公用事業類股，建議投資人適度調節漲多類股，如科技、工業及能源股等。