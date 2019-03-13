臺北創新實驗室獲AWS支持 成立「雲創孵化器」  

由臺北市府產業局推動的首座新創空間，提供微型創業者和新創團隊進駐之共同工作空間 (co-working space) 的臺北創新實驗室，今 (13) 日宣布獲得 Amazon Web Services(AWS)支持，將成立「雲創孵化器」。AWS 是全球應用最廣泛的雲端服務平台，「雲創孵化器」將利用 AWS 的雲端計算技術推動新創在臺北市的發展與加速創新，鼓勵國內新創站上全球舞台。

AWS 香港暨台灣總經理王定愷、臺北市產發局長林崇傑、中華民國股權投資協會秘書長蘇拾忠、內湖科技園區發展協會理事長翁素惠、臺北創新實驗室執行長黃晨淳，以及進駐新創團隊代表出席開幕儀式。

臺北創新實驗室位於內湖科技園區，由中華民國股權投資協會營運，自 2016 年 7 月起營運至今，每年平均達 80 家新創進駐，其中包括從事遠距醫療諮詢的鳴醫公司和互動時尚穿搭顧問的選優公司，總計協助促成 61 件商機或投資媒合，產值約 4,900 萬；同時另有多家新創獲得總計近 6,400 萬元政府相關輔助。臺北創新實驗室藉由協助創新和科技新創，促進產業發展，旨在讓台北市成為最適合創業的城市。

「雲創孵化器」將為進駐的新創團隊提供 AWS 雲端服務、技術培訓、技術諮詢的支援，涵蓋的領域包括雲端計算、物聯網、大數據分析、機器學習、人工智慧等。使用 AWS 的服務，新創能夠以更具經濟效益的方式加速創新的腳步，也更靈活地因應業務發展需求，並快速實現全球 IT 部署。

主持台北創新實驗室各項育成加速計劃的台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠表示：「這次能得到 AWS 的支持，讓臺北創新實驗室如虎添翼，從本來台北的青創高地，飛上雲端，邁向國際。」新成立的「雲創孵化器」將特別邀請智慧醫療、人工智慧、大數據、網路新媒體領域的新創和人才加入，蘇秘書長補充：「這些產業，不但會大量使用雲資源，也是當前創投、天使投資人比較感興趣的題目。」



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