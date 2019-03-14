標普早盤衝破2800 分析師：科技走勢讓人感覺他們似乎嗅出什麼

標準普爾 500 指數週三 (13 日) 早盤突破關鍵阻力位 2800 點，為 3 月 1 日以來首見，隨著科技股強勢上揚，標普有望創下連續第三個交易日收漲。

台北時間週三 (13 日) 晚間 11 時 30 分許，美股四大指數午盤表現：

美股道瓊指數上漲 194.28 點，或 0.76%，暫報 25748.94 點。

那斯達克指數上漲 76.48 點，或 1.01%，暫報 7667.51 點。

標普指數上漲 25.88 點，或 0.93%，暫報 2817.40 點。

費城半導體指數上漲 14.79 點，或 1.09%，暫報 1369.82 點。

週三美股開盤，標普全部 11 個板塊集體上揚，臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOG-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等科技股均走高。Nvidia (NVDA-US) 等半導體類股漲幅更加亮眼。

標普板塊早盤 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

台股 ADR 午盤表現漲跌互見，台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.85%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 0.63%；友達 ADR (AUO-US) 下滑 0.54%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下滑 0.99%。

美中貿易協議持續進展中，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週二 (12 日) 在美國參議院財政委員會聽證會稱，儘管一些重大問題依然存在，美中雙方希望談判能夠在幾週內結束並達成協議。

最新經濟數據亦提振市場信心，美國商務部週三 (13 日) 公布 1 月非國防資本美國耐用品訂單創下 6 個月以來的最大漲幅 0.8%。耐用品訂單也增幅達 0.4%。

週三 (13 日) 標普早盤突破 2800 點。(圖：investing)

科技股本週的大幅上漲，截至週二 (12 日) 收盤，標準普爾 500 指數科技板塊上漲 2.7%，是迄今表現最佳的板塊。

半導體類股更提振科技股氣勢。VanEck Vectors 半導體 ETF (SMH) 本週漲幅逾 2%，週三開高走高，漲逾 0.9%。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 稱：「科技走勢表現幾乎讓人感覺，他們正在嗅出美中貿易即將發生的事情。」

Krosby 稱：「半導體和蘋果舉措表明，市場認為雙方可能在未來幾週內達成協議，也許不是在 3 月底，但會在不久的將來。」

標普指數週三早盤再度突破關鍵心理關口 2800 點，這被技術分析師是觀察後勢的一個重要焦點。

距上次 (3 月 1 日) 標普突破 2800 點，收於 2 803.69 點後，市場回落且一直難以再度攻破，部分原因是對美中達成貿易協議的更多細節未明確釋出。

美國銀行近期表示，若美中達成真正的協議、取消 2018 年徵收的關稅、中國承諾開放更多進口、提高智慧財產權保護並提出執法措施，以及美企完全進入中國市場，這將會促使標普指數上漲 5% 至 10%，創下歷史新高。

但摩根士丹利卻持相反意見， 大摩 CEO James Gorman 稱，即使美國和中國就貿易達成協議，也不要指望美股會大幅提振。

Gorman 解釋：「市場一直在觀察貿易談判結果，但全球貿易的根本挑戰是無法在接下來的幾天、幾週甚至幾個月裡完全解決的，這些都是好十幾年的大工程。」