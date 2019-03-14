中國聯通去年獲利大躍進 年增逾800% 混改居首功

中國聯通於昨 (13) 日公布 2018 年度業績，獲利成長逾 850%，優於市場預期，意味著在去年國企混改政策之下，引進民間資金，加強與民間企業合作，已為國營企業顯現出新的優勢。

圖: 東方財富網，中聯通日線圖

2018 年業績重點 (財報數據採用中國會計法則)

淨利人民幣 40.8 億元，年增 858%，預期為人民幣 36.2 億元。

EPS 0.13 人民幣，年增 602%。

主業營收人民幣 2637 億元，年增 5.9%，產業平均為年增 3%。

EBITDA 人民幣 852 億元，年增 4.3%。

預計期末股利為每股人民幣 0.0533 元。

自由現金流再創歷史新高，約人民幣 500 億元。

2018 年資本支出人民幣 449 億元。

去年移動業務每戶平均收入（ARPU）由人民幣 48 元跌至人民幣 45.7 元。

去年為中聯通混改元年，在與騰訊、阿里巴巴、百度、京東、滴滴等民間企業強化互聯網合作之下。全年產業互聯網業務收入年增 45%，達人民幣 230 億元，占總營收比重提升至 8.7%。

4G 用戶增加 4505 萬戶，總數達到 2.2 億戶，4G 用戶市場比重提升 1.3 個百分點。

2018 年，固網寬頻用戶增加 434 萬戶，年增 234%，總數超過 8,000 萬戶。

資產負債比率由 2017 年的 46.5% 下滑至 41.5%，償債能力提升，財務狀況趨穩。

營運展望

今年預計以人民幣 60 億元～80 億元投資 5G 系統，並以 3500-3600MHz 頻譜進行 5G 測試工作，目前持續跟進中國政府的 5G 牌照發放進度。此外，中聯通將依據 2019 年 5G 網路試驗結果來判斷是否在 2020 年進行大規模投資。預估今年全年資本支出將達人民幣 580 億元（含 5G 投資）。

中港分析師觀點

中國：天風證券給予中聯通「加碼」評等，主要因為用戶是電信營運商的核心，中聯通在競爭激烈情況下營運仍能持續提升，顯示出混改效果，預期未來業績有機會重回成長趨勢，同時未來 5G 世代可望借助邊緣計算提升企業價值。

香港：富瑞維持「買進」評等，不過將目標價下調 9.5%，由每股 24.23 港元下調至 21.92 港元。看好混改帶來的效益，以及產業間價格競爭趨向溫和。