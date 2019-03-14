美股盤後 — 美國跟進停飛波音737 MAX 美股四大指數齊揚

週三 (13 日) 美國四大指數齊漲，科技股引領標準普爾 500 指數突破 2800 關口，波音止跌回升，結束連續七個交易日走跌。

週三 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 148.23 點，或 0.58%，收 25702.89 點。

標普 500 指數上漲 19.40 點，或 0.69%，收 2810.92 點。

那斯達克指數上漲 52.37 點，或 0.69%，收 7643.40 點。

費城半導體指數上漲 5.64 點，或 0.42%，收 1360.77 點。

標普 11 個板塊全數收漲，醫療保健漲幅最高、其次為能源與工業類股，公用事業板塊漲幅最低。美國能源情報署週三表示，上週美國原油庫存意外下降，此消息助力能源股上揚。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 齊漲。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 1.06%；臉書 (FB-US) 上漲 0.84%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.44%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.15%。

根據 DownDetector 資料顯示，臉書、Instagram 和 WhatsApp 應用程式在多國出現當機，無法接收消息或發布內容，影響逾萬名用戶。臉書官方回應正努力盡快修復，但未提供當機原因，否認遭受 DDoS 攻擊。

半導體類股漲跌各異。Nvidia (NVDA-US) 上漲 3.75%；Intel (INTC-US) 上漲 1.49%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 1.00%；AMD (AMD-US) 下跌 0.47%；美光 (MU-US) 下跌 1.07%。

金融股走揚。花旗 (C-US) 上漲 1.34%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.90%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.52%；高盛 (GS-US) 上揚 0.32%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.59%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.34%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.27%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.80%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.50%。

美國跟進各國停飛波音 737 MAX 8。(圖：AFP)

企業消息方面，繼中國、英國、愛爾蘭、歐盟與加拿大等二十多個國家響應停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，美國總統川普週三宣布頒布一項行政命令，下令所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9 機型停飛。

在週三美國跟進停飛的消息傳來時，波音 (BA-US) 午盤股價一度跌逾 2%，爾後跌幅收斂，收漲 0.46%，結束連續七個交易日走跌。

華爾街分析

美中貿易協議持續進展中，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週二表示，美中談判代表們正在努力工作，並且取得進展，最終美中貿易協議「可能在幾週內」敲定。

然而，週三 (13 日) 美國總統川普淡化這項說法，川普稱他不急於達成美中貿易協議。此消息一度拖累美股盤中跌幅擴大。

最新經濟數據提振市場信心，美國商務部週三 (13 日) 公布 1 月非國防資本美國耐用品訂單創下 6 個月以來的最大漲幅 0.8%，耐用品訂單也增幅達 0.4%。

Cornerstone Capital Group 股票策略師 Michael Geraghty 表示，經濟數據仍顯示不錯的經濟，但華爾街分析師預期企業獲利放緩，這令人擔憂。

Geraghty 表示，聯準會暫停升息意味著對經濟成長的隱憂，這可以從 10 年期和 2 年期美國公債殖利率利差收斂看出。

科技股於本週大幅上漲，半導體類股更提振科技股氣勢，促使週三標普再度站上 2800 關鍵阻力位 (這被技術分析師是觀察後勢的一個重要焦點)。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 稱：「科技走勢讓人感覺，他們似乎嗅出美中貿易即將發生的事情，市場多認為美中可能在未來幾週內達成協議，也許不是在 3 月底，但會在不久的將來。」