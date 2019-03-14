萊特海澤：解決智慧財產權問題 美中貿易談判才會結束

《彭博社》週三 (13 日) 報導，共和黨參議員波特曼 (Rob Portman) 在接受彭博電視採訪時提到，美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 不會在智慧財產權未有任何實質改變的情況下，結束與中國的談判。

波特曼週三 (13 日) 表示，萊特海澤談判風格強硬，有意保留「提高中國進口商品關稅」的選項，這讓中國政府意識到，他們必須達成更公平的貿易協議。

美國總統川普週三就貿易問題與共和黨議員會面。曾任美國貿易代表的波特曼說，美國目前在與中國的談判中處於相當有利的地位，除非美中談判釋出正面的消息，否則不會舉行川習峰會。

去年 12 月川習會後，美中宣布關稅休戰。(圖：AFP)

萊特海澤週二在金融委員會聽證會上提到，美國必須保留對中國進口產品提高關稅的選項，以確保中國履行「可能在幾週內」敲定的最終美中貿易協議。

萊特海澤也坦言，他還不能預測中國的貿易談判會取得成功，但是美中談判代表們正在努力工作，並且取得進展。

除了美中貿易談判，波特曼預計民主黨將支持國會批准新的《美墨加貿易協議》(USMCA)，因為最初的北美自由貿易沒有關於環境和勞工問題的標準。

波特曼說，美國必須就鋼鐵和鋁關稅進行談判，因為在這些問題得到解決之前，墨西哥和加拿大將很難批准這項協議。