與川普說法相反 柯恩：美國迫切希望與中國談成協議

川普任命的前國家經濟委員會主席 Gary Cohn 指責，部分官員將美國引入錯誤的貿易戰，傷害國家經濟。同時，與川普的說法相反，他表示，現在是美國迫切需要與中國達成貿易協議。

Cohn 週三 (13 日) 接受 Freakonomics podcast 採訪，並表示「總統需要一場勝利」，因此需要盡快與中國談出結果，以帶來他所期待的股市大漲。

不過，這不符合川普先前的聲明。川普表示，他並不急於達成協議，而且隨時準備離開談判桌，與中國達成的協議必須「正確」，並且包含阻止竊取美國智慧財產權的條款。

Cohn 表示，他一直和川普保持著非常友好的關係，互相談論經濟與人事。

關於美中貿易，他表示，現在最大的問題，是如何阻止中國竊取智慧財產權和侵犯版權。減少貿易逆差也是個重要議題，雖然不容易達成，但相較於其他議題，還是相對容易的部分。

Cohn 表示，川普需要趕快解決美中貿易協議的問題，一旦順利談出結果，川普就可以宣稱重大勝利，帶來他所期待的股市上漲。

美中貿易談判近來有所進展，投資人普遍預期，雙方元首可能最早於本月與下個月會面，並簽定貿易協議。

訪問中，Cohn 批評他的前同事國家貿易委員會主任納瓦羅 (Peter Navarro) 和商務部長羅斯 (Wilbur Ross)，認為兩人錯誤地將美國引入關稅戰。關稅傷害美國經濟，讓一般勞工必須花費更多錢，才能買到生活必需品。

訪問中另一個話題，圍繞在 Cohn 是否會成為聯準會主席的可能人選。Cohn 表示，這個位置並不適合他，這是個學術性職務，並非他擅長的工作職務。