盼突破中國外交壓力 傳台灣有意主辦中美洲銀行年會

《彭博社》引述知情人士說法，稱台灣有意申請主辦「中美洲經濟整合銀行」(Central American Bank for Economic Integration, CABEI) 於明年舉行的第 60 屆理事會年會，藉此突破中國在外交上的打壓。

「中美洲經濟整合銀行」成立於 1960 年，現有 14 個會員國，台灣於 1992 年加入，為該行區域外最大持股會員國，並於 1995 年主辦理事會年會。

假設台灣成功申辦第 60 屆理事會年會，將是睽違 25 年再度主辦；但消息來源透露，中國方面已得知此消息，正在對古巴、巴拿馬等「中美洲經濟整合銀行」成員國，進行遊說，打算加以阻撓。

台灣持有「中美洲經濟整合銀行」10% 股權，若想取得年會主辦權，需獲得超過 3 分之 2 持股成員國支持；另一消息來源稱，台灣財政部將決定是否提出申請，但不確定能否獲得其他成員國的支持。

今 (13) 日晚間，財政部國庫署發布新聞稿，稱「我國為善盡會員國責任，前雖曾評估是否申請主辦中美洲銀行理事會年會，惟考量該行向有由新會員國主辦理事會年會之慣例，韓國等新加入該行之會員國，可能向該行申請主辦 2020 年理事會年會，爰我國尊重該行慣例，未再爭取。」