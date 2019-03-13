貿易協議近週內達成？萊特海澤：除非是好協議 否則無協議

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 週二 (12 日) 表示，美中談判正精準地解決智慧財產權等結構性問題，並即將達成一項解決匯率操縱問題的貿易協議。

然而，萊特海澤警告：「目前一些重大問題依然存在，如果這些問題沒有得到有利於美國的解決，我們將不會達成貿易協議。」

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer)。(圖：AFP)

萊特海澤週二 (12 日) 在美國參議院財政委員會聽證會稱，美中希望能夠在幾週內結束談判並達成美中貿易協議，但強調，美中任何貿易協議皆須強制執行，否則總統 (川普) 不會簽署。

萊特海澤週二 (12 日) 的說辭與美國總統川普本月 7 日的發言一致。當時川普表示，他對美中達成協議仍抱持樂觀態度，但除非是「非常好的協議」，否則就是無協議。

對於被問到川普政府是否有意保持關稅，以確保中國遵守任何協議？萊特海澤回應：「中方談判的重點是取消美國的關稅，如果這是一個讓步手段，那就還是在討論中。」

根據中國官媒報導，美國貿易代表萊特海澤、美財政部長梅努欽與中方首席代表劉鶴週二 (12 日) 通話，雙方就關鍵問題進行文本磋商，並確定後續工作事項。

萊特海澤在聽證會上表示，他將在週三 (13 日) 再次與劉鶴召開電話會議，雙方談判或多或少地持續進行。

近期美中持續以視訊和電話會議對協議文本進行溝通，但仍未敲定川習會的時程。

週一 (11 日) 白宮新聞秘書桑德斯 (Sarah Huckabee) 表示，美國與中國的談判順利進行中，但川金峰會時程仍尚未確定。