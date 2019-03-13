美政府計畫取消加拿大、墨西哥的鋼鋁關稅

美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 表示，美國正在制定一項計劃，擬取消對墨西哥和加拿大的鋼鋁關稅，同時保留國內企業迄今因這些關稅所獲得的總體收益。

「我們正在努力制定一個確實可行的解決辦法，來免除美國對這兩個國家的關稅，讓他們像先前一樣的進入美國市場，同時使美國仍能維持鋼鐵和鋁關稅帶來的好處。」萊特海澤在華盛頓特區的美國參議院財政委員會舉行的世界貿易組織公聽會上表示。

在 2018 年，美國總統川普以國家安全為由，對國外進口的鋼鐵和鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅。關稅的增加已經擾亂了許多雙邊貿易和供應鏈，並對產業中的企業和消費者帶來了額外的成本。

取消加拿大和墨西哥的鋼鋁稅一事，曾在三國重新談判「北美自由貿易協定」時有所討論。然而為了避免協議上的難度，最終並未被寫入新的「美墨加協定」當中。

本週，在萊特海澤宣布美政府新的計畫前，加拿大聯邦政府便已經宣佈要為加拿大的鋼鐵和鋁製造商挹注 1 億美元的資金。

「面對不公正和非法的美國關稅對雙邊企業和工人的傷害，我們政府將與我們辛勞的鋼鐵和鋁企業、勞工以及他們的用戶並肩作戰。」加拿大創新和經濟發展部長 Navdeep Bains 在一份聲明中表示。

加拿大政府表示，「商品價格上漲」和「增加的金融和競爭壓力」嚴重影響了加拿大鋼鐵和鋁供應鏈中的中小型生產商。