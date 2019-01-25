受美中貿易戰影響 加拿大Goose股價一蹶不振

由於美中貿易談判缺乏切實進展，全球市場對於局勢的緊張氣氛日益加劇。在未來經濟放緩的前景下華爾街警告，國際品牌可能會面臨相當大的逆風，而加拿大服飾品牌加拿大鵝 (Canada Goose) (GOOS-TR) 正成爲受害者之一。

Goose 的股票評級週四 (24 日) 被富國銀行 (WFC-US) 從「優於大盤」降至「持平大盤」。該報告降評的主要理由有：估值擔憂、近期放緩的消費者參與趨勢、以及跨國品牌面臨的巨大壓力為主要原因。富國銀行將 Canada Goose 股票目標價從每股 80 美元下調至 68 美元。

週四 Goose 股價下跌 7.18% 以 46.05 作收，使股價為 12 月初以來跌幅最糟糕的一日。受國際市場及特別是中國市場的打擊，Goose 股價已從 11 月中旬的近期高點下挫約 22% 以上。

Canada Goose 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

富國銀行高級分析師 Ike Boruchow 在給客戶的一份報告中寫道，「過去幾個月來，跨國品牌的表現一直低迷，整個領域已出現修正。我們認為，這種弱勢的主要驅動因素包括，旅遊業由盛轉衰、歐洲經濟變得非常棘手、以及對中國最終放緩的擔憂」。

富國銀行補充說，谷歌搜索以及假日季節的 Instagram 參與度放緩，已經引發了客戶可能退縮的進一步擔憂。

Canada Goose 公司於 2017 年初首次公開募股以來，Goose 的谷歌搜索趨勢每季度以雙位數的速度增長，但去年年底開始減速。富國銀行表示，「對於目前嚴重依賴動力和強勁增長以保持其溢價估值合理的股票而言，這有點令人擔憂」，因 12 月是零售的高峰期，也是消費者在谷歌搜索品牌最有可能的時間。

儘管自上市以來 Goose 已飆升超過 160%，但過去一個月中，由於中國與西方國家，如美國和加拿大之間的政治和經濟緊張局勢升級，這家戶外服飾商面臨壓力。有報導稱中國消費者抵制該品牌後，該股在 12 月份的一周內下跌了 17%。

據分析師估計，中國消費者佔全球奢侈品市場的三分之一，而該國是歐洲和北美品牌的關鍵成長市場。Goose 一直致力於在中國擴張，在香港和北京開設分店，並與當地的仿冒品牌競爭。然而，備受期待的北京門市開幕也在 12 月延遲了 2 週，至 12 月 31 日才開張，錯過了關鍵的假日零售潮。

美國已將 3 月 2 日定為達成協議的截止日，如果沒有達成協議，中國商品的關稅將增加 2000 億美元。美國商務部長 Wilbur Ross 週四表示，中國和美國並未接近達成協議的階段，並稱這兩個國家的議題「存在很多問題」。