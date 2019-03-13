〈脫歐協議二連敗〉二次公投？無協議脫歐？英國前景再增不確定性

英國國會議員再次以壓倒性多數，否決了首相梅伊 (Theresa May) 的脫歐提議，距離法定脫歐時間只剩下 17 天，英國政局再陷入不確定性，也為英鎊帶來重大壓力。

在議會以 391：242 票否決梅伊的修改協議之後，英國議會仍無法對脫歐進程，或是是否進行二次脫歐公投取得共識。針對英國的脫歐辯論，已經讓英國的企業和銀行損失數十億英鎊，由於脫歐的前景不明，許多企業紛紛將總部移出英國。

梅伊對此結果「深表遺憾」，表示這個協議是最好的，也是唯一可行的協議。梅伊強調，反對協議並延遲脫歐，並沒有真正解決當前面臨的問題。

歐盟高峰會 (European Council) 主席 Donald Tusk 的發言人表示，今天的投票結果，大大增加了無協議脫歐的可能性，歐盟將繼續這方面的準備工作，確保情況演變至此時，已做好準備。

接下來將如何發展？

下一步，議會將在週三接下來議會要在週三 (13 日) 投票，決定是否無協議脫歐。如果議會同意無協議脫歐，那麼英國將在與歐盟沒有協議的局面下，於 3 月 29 日脫離歐洲。

但可能性更高的發展是，議會否決無協議脫歐，那麼就要在週四進行另一個投票—是否要求歐盟推遲脫歐時間。從目前歐盟的表態來看，成員國同意英國延遲脫歐的可能較大，但人們仍不知會延期多久。

容克 (右) 與梅伊的新版協議未獲通過 (圖: AFP)

歐盟將在 3 月 22 日召開峰會，這可能是梅伊最後一搏的機會。

脫歐協議最大爭議何在？

英國脫歐協議中最富爭議的內容，是愛爾蘭的邊界問題。

英國北愛和愛爾蘭之間有約 500 公里的邊界線，這也是英國與歐盟之間唯一的陸地邊界。原本英國屬於歐盟一員，並沒有邊界檢查等問題，在談判中，於愛爾蘭邊界保障協議 (backstop) 上，歐盟與英國之間以及英國內部，一直無法達成共識。

愛爾蘭邊界保障協議，將讓英國繼續遵守歐盟的海關規定，避免在邊界重新設立邊檢站檢查來往的車輛。很多人擔心，一旦重新開始邊檢，關於北愛政治麻煩將再次困擾英國。

但此協議只是臨時性的協議，仍有許多待解決的難題，另一方面，協議也未明確註明屆滿日期，引來許多英國議員擔心這會成為永久協議，使脫歐有名無實。這些議員要求設定時間限制，但歐盟反對。

商界如何反應？

對於脫歐「歹戲拖棚」，讓英國企業的挫敗感正達到沸點。對於企業來說，現在的發展代表著不確定性再一次升級，將遏制投資並破壞經濟成長。

匯豐銀行 (圖: AFP)

英國商會負責人 Adam Marshall 表示，企業因政治亂局一再受挫，要是 3 月 29 日無協議脫歐，將讓這場政治災難帶到新的極端。

這也是商界的普遍反應。零售商的遊說團體表示，他們被現在的政治亂象「激怒」，汽車產業協警告，英國業界現在已經來到大災難的危險邊緣。

再次公投可能嗎？

這需要英國政府立法才可以，但英國現任由保守黨主導的政府，表示不會這麼做。

反對黨工黨領導人科賓 (Jeremy Corbyn)，過去長期為疑歐論者，他對二次公投問題上一直未明確表態，最近他表示不排除支持再舉行一次全民公決，但他希望通過舉行大選讓工黨執政，或者由工黨提出自己的脫歐法案。

軟脫歐的可行性？

工黨領導層似乎更趨向與歐盟達成挪威式的協議，這得到部分工黨成員和保守黨成員的支持。

如果是挪威式脫歐，那麼英國將繼續留在歐盟單一市場。支持者認為這將保障英國的就業。

挪威、冰島和列支敦士登並非歐盟成員，但是歐洲經濟區 (單一市場) 成員。它享受無限制市場准入權益的代價，是承擔一定比例的歐盟預算負擔，並遵循歐盟共同規則及標準，但對單一市場的規則制定沒有發言權。歐盟國家公民可以自由出入挪威，在挪威定居和工作。