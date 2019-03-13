紐西蘭也宣布停飛波音737 MAX航班

波音公司 (BA-US) 的 737 Max 飛機適航性的問題在全球愈演愈烈，隨著多國陸續停飛波音 737 MAX 客機後，紐西蘭航空監管機構 CAA 也在今日 (13 日) 宣布停飛 737 MAX 8。

CAA 表示，已根據最近波音飛航空難原因以及飛機設計進行了審查，發現了許多不確定性的因素。「目前只是暫時停飛，同時我們將繼續密切監控狀況並分析資訊，來確定波音 737 MAX 繼續運行安全上的風險。」CAA 局長 Graeme Harris 表示。

自從波音在五個月內發生兩起墜機事件後，亞洲各國與歐盟地區許多國家陸續停飛波音 737 MAX 客機，在過去的三天裡，包括歐盟和澳洲在內的航空局皆已停飛該款飛航機型。

不過，美國聯邦航空總署 (FAA) 卻在昨日針對波音 737 Max 發布了的「持續適航通知」，表達對美國製造的噴射客機的信心。

據《彭博社》的統計，目前已有 43 個國家全面停飛 737 MAX 8，另外也有 8 個國家所屬的航空公司停止 737 MAX 8 相關營運。

世界各國停飛波音 737 MAX 情況 (圖: 彭博社)

Jefferies 駐倫敦地區分析師 Sandy Morris 表示：「我感到驚訝和困惑。」她認為，對於各國陸續停飛波音 737 MAX，「在這裡看到的幾乎是針對美國聯邦航空總署的反叛。」對於持續飛航的兩大美國航空公司，她表示：「你看美國航空 (American Airlines) 和西南航空 (Southwest Airlines)，真的還能繼續運作這款飛航機型嗎？」

截至紐約收盤時，波音股價已下跌 6.1% 至 375.41 美元，兩日跌幅達到 11%。該公司在本週損失了近 270 億美元的市值。