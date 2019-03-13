美航空股全趴 專家：市場已過度反應

波音 (BA-US) 週二股價挫逾 6%，但這股力道也衝擊到美國航空股，《巴倫》專欄認為，市場恐怕對失事事件過度反應了。

無論是使用 737 Max 機種的航空公司 (週日失事的機種) 或者是沒有該機種的航空公司，其股價都承壓，意味著市場認為該事件恐影響乘客的飛行意願，這看起來像股票因應不確定性而下跌的例子。

西南航空 (LUV-US) 只有 737 型的飛機，多數都是舊款，其股價大跌 2.3%，受創最嚴重。JetBlue (JBLU-US) 只有空巴和 Embraer 的飛機，但在 S&P 500 收高 0.5% 的交易日，該航空公司股價也收低。

西南航空近 5 日交易走勢

週二早上，又多了幾位交通運輸監管機構的官員要求停飛 737 MAX，可能迫使聯邦航空管理局 (FAA) 下令禁飛，就連美國總統川普也在推特上放一把火，聲稱航空公司太複雜，「複雜性造成了危險。」

運輸部長趙小蘭 (Elaine Chao) 週一表示已與 FAA 代理行政官員會面，討論了政府「未來可能的道路」。

就算美國官方禁飛 737 MAX，對航空公司的衝擊可能也有限。

西南航空擁有最多架波音 737 MAX，該公司已下定 383 架 737 MAX，但目前旗下 750 架飛機中僅有 31 架是 737 MAX，占比大概 4%。

其他航空公司的情況也大致相同，聯合大陸航空 (UAL-US) 機隊 770 架，其中只有 9 架 737 MAX，另外 175 架屬於訂單數量。

美國航空 (AAL-US) 機隊 956 架，只有 24 架 737 MAX 使用中，美國航空表示會繼續運作這些飛機，同時密切關注此回失事飛機的調查結果。

達美航空 (DAL-US) 只有 200 架舊款的 737 飛機，尚未訂購新款 MAX 機種。

更重要的是，空巴或波音在發生此類問題的時候，都會提供替代工具彌補載客量並賠付客戶現金，一如波音當年 787 飛機遭禁飛時的做法。

Melius 分析師 Carter Copeland 週二估計，737 MAX 機種相關的賠付金額可能達數十億美元。波音市值約 2120 億美元。

波音尚未立即回應與客戶契約內容的相關問題，僅稱安全性是首要之務，而公司對 737 MAX 的安全性很有信心。「我們理解監管機構和客戶做了他們認為對自家市場最合宜的做法，但 FAA 並沒有下令進一步行動。」

投資者可能擔心，消費者會避開西南航空，以免搭到 737 MAX 飛機，但以過往例子來看，禁飛不會影響航空公司的長期財務。當年 787 飛機因為電器火災而遭禁飛，但最終沒有挫傷航空公司的財務。這回顧客也沒有理由不搭其他 737 機種的飛機，而這種飛機在西南航空機隊上的占比超過 95%。

Cowen 分析師 Helane Becker 預期，就算 FAA 真的下令禁飛 737 Max，大型航空公司也有自行調整的能力，「考量到美國、聯合和西南航空的機隊規模，我們預期這些公司都可以調整飛行班表，用 B737-800 等飛機填補禁飛造成的空檔。」

市場雖然會展現集體智慧，但也有可能過度反應，莫忘這句格言：股市大多時間為大多人帶來最大痛苦。