安馳去年每股賺2.71元 配發2.5元現金股利

半導體通路代理商安馳科技 (3528) 受惠於高階整合方案出貨量明顯提升，2018 年稅後淨利 1.77 億元，每股淨利 2.71 元，分別年增 7.91% 與 6.69%，將配發 2.5 元現金股利，配發比率超過 9 成，現金殖利率達 7.39%。安馳 2018 年全年營收為 41.23 億元，稅後淨利 1.77 億元，每股淨利 2.71 元，主要是受惠物聯網應用及自動化測試等產品出貨量成長，帶動 2018 年營收創掛牌以來新高，且較 2017 年增加 7.89%，公司 2018 年整體毛利率約 13.94%，較 2017 年提升 1.97 個百分點，稅後淨利 1.77 億元，每股淨利 2.71 元，分別較 2017 年增加 7.91% 與 6.69%。



安馳表示，2018 年 ADI 產品線出貨量較 2017 年成長約一成，主要在於公司積極推出整合 ADI 類比元件、LTC 的高階電源管理 IC，多項傳感器與 RFIC 的物聯網模組，協助客戶完成老舊設備的數位化更新，提供客戶新一代的工業 4.0 解決方案，並跨足醫療、智慧家電及智慧交通等利基市場，未來更將推出結合人工智慧與物聯網技術的 AIoT 整合方案，進一步優化公司的產品組合。



該公司也補充，賽靈思 (Xilinx) 產品線拓展新興領域市場有成，已成功切入 5G 通訊、高速傳輸、雲端運算及人工智慧等新興應用市場。公司 2018 年第三季推出的高階 Ultrascale＋FPGA 的網路即時影音轉檔傳輸方案，已獲得數家國際網路大廠訂單，出貨量持續成長。



另外，2018 年第四季起，開始為客戶導入賽靈思 7 奈米製程的混合運算加速平台 (AdaptiveCompute Acceleration Platform, ACAP) 產品，主攻邊緣運算、雲端運算平台及精密儀控產品市場，近期並將跨足類神經學習系統領域，由於 ACAP 運算加速平台的單價及毛利率均較一般產品為高，可望進一步優化公司整體產品組合。

