安馳11月業績小減 積極布局AI、雲端和5G領域

半導體晶片代理通路商安馳 (3528)11 月份合併營收為 3.19 億元，較去年同期略減 4.41%，累計 1-11 月營收為 38.78 億元，則較去年同期增加 10.32%，主要在於 ADI 及賽靈思兩大產品線，除工控自動化設備出貨量持續增加外，並成功切入人工智慧（AI）、雲端運算與 5G 通訊等新興應用領域。安馳表示，受惠全球人工智慧（AI）、雲端運算、邊緣運算、以及區塊鏈等新興應用快速起飛，公司今年推出支援賽靈思（Xilinx）新一代 FPGA 晶片的整合方案，力求新增營收成長動能。此外，安馳下半年推出的高階 Ultrascale+ FPGA 的網路即時影音轉檔傳輸方案，已成功獲得國際網路大廠訂單，預估隨各國積極佈建 5G 通訊網路，Ultrascale+ FPGA 網路影音傳輸方案出貨量可望持續增加。安馳也提到，公司第四季起開始為客戶導入賽靈思（Xilinx）7 奈米製程的運算加速平台（Adaptive Compute Acceleration Platform, ACAP）產品，主攻邊緣運算、雲端運算平台及精密儀控產品市場，並將跨足類神經學習系統領域，明年出貨量可望明顯提升，為公司拓展高階應用市場再下一城。



另外，安馳透露，將整合 ADI 類比元件、賽靈思邏輯晶片與多媒體產品，推出為客戶量身訂作的系統級整合方案，除擴大工控自動化及國防航太產品線外，並將積極佈局人工智慧（AI）、雲端運算、5G 通訊及區塊鏈等新興應用領域；漢威聯合（Honeywell）的高階感測器，以及英柏得（Embestor）、廣穎電通（Silicon Power）的工業用記憶體等新產品明年將開始放量出貨，均可望為公司營收獲利再添成長動能。

