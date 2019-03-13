中信銀攜手慧康生活科技、比特記號 首創區塊鏈健康資料平台

自己的健康，自己管！中信金 (2891) 旗下中信銀 12 日宣布，攜手台灣新創公司慧康生活科技(Health2Sync)、比特記號(Bitmark)，推出全國首創區塊鏈健康資料平台「HealthPass 健康護照 APP」，未來民眾可自行掌握健康數據與分享對象。中信銀表示，有鑒於當前醫療環境，民眾的健康及病歷資料大多散落在不同醫院、診所或醫療器材廠商的資料庫，此 APP 利用區塊鏈技術的「不可竄改」、「來源可溯」、「動向透明」三大特性，民眾可安心上傳健檢報告，掌握自己的健康數據，並自行決定分享對象。



「HealthPass 健康護照 APP」，由慧康生活科技、比特記號負責建立區塊鏈架構，中信銀則扮演讓媒合更為直接，負責區塊鏈外的健康資料授權、節點認證到最後支付。



據了解，此平台採取信託概念，經由數據分析後，找尋到適合或合作檢測單位，即可透過中信銀投入的區塊鏈付款驗證機制，讓參加「HealthPass 健康護照 APP」的使用者，收到實質回饋。



中信銀指出，「區塊鏈付款確認服務」繼去年與 KKFARM(科科農場) 合作後，確保音樂人與音樂公司的付款及區塊鏈上交易吻合，此次將進一步應用於健康健檢，可將多筆數據授權、加速於紀錄與回饋金帳目進行勾稽比對，有助活化健康數據價值。

