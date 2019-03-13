梅伊再次潰敗！脫歐協議391比242 慘遭國會否決

繼英國國會 1 月以史無前例的壓倒性票數，否決英國首相梅伊版的脫歐協議後，週二 (12 日) 梅伊修訂版的脫歐協議以 149 票之差，再次闖關失敗，英鎊跌幅隨之擴大。

週二 (12 日) 英國國會以 391 反對比 242 贊成票數，否決梅伊與歐盟達成的修訂版脫歐協議。

英國脫歐倒數 17 天的關鍵時刻，梅伊再次面臨潰敗！(圖：AFP)

距離英國脫歐倒數 17 天的關鍵時刻，週二 (12 日) 梅伊版脫歐協議的失敗開啟英國混亂退歐的新篇章，不可避免地加劇政治動盪和經濟不確定性。

本次投票前夕，梅伊對此協議進行最後調整，特別是在有爭議的愛爾蘭邊境問題上取得重大進展，達成具法律約束力的協議，調整「愛爾蘭邊境保障措施」內容，

然而，英國司法部長 Geoffrey Cox 對此修訂版的脫歐協議並不買帳。Geoffrey Cox 警告，修訂版脫歐方案降低了英國無限期地困在保障條款 (backstop) 中的風險，但此一風險仍在。

Geoffrey Cox 解釋，在英國與歐盟僅在難以解決的分歧情況下，若基本情況保持不變，那麼除了達成協議之外，英國將沒有其他方式退出保障條款。

Geoffrey Cox 的發言對本次投票深具影響力，導致梅伊版英國脫歐協議再次潰敗。

本輪投票失敗之後，預計英國國會很可能在週三 (13 日) 表決，決定 3 月 29 日英國是否應在無協議的情況下脫歐。

若國會不同意無協議脫歐，將在週四 (14 日) 持續表決，決定是否要延長 3 月 29 日英國脫歐的最後期限。若延期投票通過，英國政府將尋求歐盟的延遲協議。

雖然許多人認為歐盟可能會接受延遲，但歐盟主席容克表示，英國必須在歐盟 5 月 23 日至 26 日舉行歐洲議會選舉之前脫離歐盟，否則必須選出自己的歐盟議員。

週三台北時間上午 3:30 公布投票結果前，英鎊兌美元下跌 0.59% 至 1.3064 美元，之後擴大跌幅，一度觸及 1.3055。