預期Fed今年不會升息 美元為何仍會上漲？

即使聯準會 (Fed) 不升息，美元今年仍可望擴大強勁的漲幅，因為美國的短期經濟展望，遠不如其他國家黯淡。

2019 年以來，追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲逾 1%。上週，美元指數上漲到了 2 月 15 日以來高點。今年，美元兌歐元上漲 2%，上週五，更創下六個月來最大單週漲幅。

今年初，由於聯準會 (Fed) 暗示將減少升息次數，分析師大多預期美元將會走低。今日公布的最新通貨膨脹數據，亦支持 Fed 新的立場。然而，美元却逆勢上漲。

分析師說，美元依舊有避險需求。全球經濟下滑，影響了每一個人，此刻，美元似乎無可取代。

由於經濟數據轉弱，全球投資人都為經濟成長減緩，感到不安。

中國 2 月出口較去年同期下降 20.7%，不如預期。

在美國，2 月新增就業僅 2 萬人，分析師預估為增加 18 萬人。然而，有專家指稱美國徵人疲弱，可能是因天氣及政府關門等因素。

在歐洲，歐洲央行調降 2019 年經濟成長預測，由 1.7% 大幅調降至 1.1%。歐洲央行總裁德拉吉於上週四說，今年的經濟擴張將會大幅減緩。

儘管經濟數據普遍下滑，與其他國家相較，美國的成長依舊穩固。去年第四季，美國經濟成長為 2.6%。此外，供應管理協會 (ISM) 週二公布，美國 2 月製造業活動指數上升 3 點至 59.7。

美國對其他國家相對的經濟強勢，亦促使交易員追逐美元，因為美國的利率相對較高。週一，美國 2 年期債券殖利率報 2.47%，德國同期債券殖利率為 - 0.54%。日本 2 年期債券殖利率亦為負數。換言之，目前持有美元較持有其他貨幣，更為有利。