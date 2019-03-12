捧公股銀飯碗機會來了 一銀、合庫大舉招募新血 合計釋出逾千名職缺

公股行庫今年將大舉徵才，包括第一銀行與合作金庫今年都將大舉招募新血，其中一銀釋出 750 名職缺，合庫今年也將擴大徵才，預計釋出 680 名職缺。

一銀表示，今年將對外招募 750 位新血加入，根據一銀規劃，今年徵才將分成二階段進行，其中第一階段預計在 4 月前先招募 255 人，包含 50 位 MA(儲備幹部) 與 205 位有經驗的行員。

一銀總經理鄭美玲表示，堪稱是公股行庫中較早加入 MA 培養的銀行，從 2005 年開始，每年前進校園尋找有潛力的應屆畢業生，充實 MA 陣容，目前 MA 招募歷史已長達 15 年之久，培養近 300 位儲備菁英幹部，可說是公股培育 MA 先驅。

一銀表示，今年 MA 招募計畫循例從 3 月開始起跑，由銀行高階主管率隊前進台大、政大、清大、成大及中山等大學舉辦說明會，與各校菁英介紹金融業生態與人才培育計畫。

合庫今年同樣有擴大徵才計畫，職缺名額從原本的 550 名擴增至 680 名，合庫銀已在 1 月率先辦理校園徵才，共招募 260 名新血；4 月起展開第二梯次徵才，名額從 290 名加碼為 420 名，光是今年釋出職缺共 680 名。

根據合庫規劃，第二階段徵才，為吸引更多優秀年輕菁英進入該行，預計將招募 40 名儲備菁英，另外，一般金融行員 204 名，理財專員 60 名，助理理財專員 15 名，法遵法務 10 名、非商科金融科系 10 名。

