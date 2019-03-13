晶技2月營收創10年來新低 但仍可維持獲利

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年3月13號10點40分

石英元件廠晶技 (3042-TW) 受整體手機市場需求不振影響，2 月營收僅 4.29 億元，創 10 年來單月新低，晶技初估，雖然 2 月工作天數少、產能利用率低，但預估仍處獲利狀態，將不致發生虧損。

由於客戶拉貨意願不高，晶技 2019 年 1 月營收僅 6.11 億元，2 月營收更是僅達 4.29 億元，營收連 5 個月衰退，也創 120 個月來新低點，月減 29.81%，年減 19.01%，累計 1-2 月營收 10.4 億元，年減 14.8%。法人預估，晶技 2 月仍有盈餘，3 月營收將可升溫向上。

晶技自結 1 月稅前盈餘為 5647 萬元，月增 41.2%，年增 12.3%，每股稅前盈餘為 0.18 元。

晶技去年全年營收 81.56 億元，年減 7.12%，而去年前 3 季財報稅後純益為 4.41 億元，年減 38.39%，每股純益為 1.43 元。

雖然今年第 1 季石英元件市場接單能見度仍偏低，但晶技目前已完成小型化產品製程推進，最小型產品可達 1008，目前也正積極送樣、認證中，預計今年下半年正式出貨。