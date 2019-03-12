雨天收傘？三大行庫對中小企業放款 1月大減超過300億元

金管會今 (12) 日) 公布本國銀行對中小企業放款情形，截至今 (2019) 年 1 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣 6 兆 4363 億元，較上月底減少 16.75 億元。其中以 3 大公股行庫減少最多，兆豐銀、華南銀、彰銀 3 家共減少 332 億元。

本國銀行 1 月對中小企業放款減少，3 大公股行庫減少最多，兆豐銀行單月減少 119 億元，華南銀行減少 108 億元，彰銀減少 105 億元。但民營銀行反而增加，增加最多的前 3 名分別為：中信銀單月增加 138 億元，滙豐銀行單月增加 55 億元，永豐銀行單月增加 54 億元。

截至 1 月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 60.51%，占民營企業放款餘額比率為 63.43%，分別較上月底的比率減少 0.24 個百分點及 0.20 個百分點；另中小企業放款的平均逾期放款比率為 0.45%，較上月底增加 0.02 個百分點。

去年金管會擬定本國銀行對中小企業放款目標是 2700 億元，今年放款目標尚未拍定，銀行局將在 3 月底與相關部會討論後，4 月在找本國銀行總經理開會擬定今年中小企業放款目標。

但銀行高層透露，今年經濟景氣成長放緩，已有部分行庫開始減緩中小企業放款力道，預期今年中小企業放款目標恐難成長。