[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點
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*6712 長聖 20190313 台中市西區台灣大道二段 573 號 10 樓 B 室 (本公司會議室)
*2472 立隆電 20190315 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)
*8080 奧斯特 20190315 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心)
*3168 眾福科 20190318 東方科學園區 C 棟 (新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓)
*4177 柏登 20190319 台北市內湖路一段 516 號 6 樓 (實踐菁英會館 603 室)
*8374 羅昇 20190319 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)
*6589 台康生技 20190321 財團法人生物技術開發中心 B 棟 1 樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號 B 棟 1 樓)
*1566 捷邦 20190327 「儷宴會館 (關西館)」(新竹縣關西鎮中山東路 5 號)
*5392 應華 20190327 台北市松山區復興北路 99 號 6 樓 (會議中心)
*6724 創王 20190327 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓之 3
*6140 訊達 20190328 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 會議室)
*6705 振躍精密 20190328 新北市土城區中央路三段 222-1 號
*2733 維格 20190329 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)
6443 元晶 20190329 屏東縣屏東市大溪路 335 之 12 號 (本公司屏東廠)
*6431 光麗 - KY 20190403 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
*2239 英利 - KY 20190412 彰化福泰商務飯店 B1 望廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)
2380 虹光 20190412 新竹科學工業園區研新一路 20 號
5227 立凱 - KY 20190412 桃園市桃園區大興西路一段 200 號 (福容大飯店 - 桃園店 3 樓櫻花廳)
2231 為升 20190417 彰化縣福興鄉彰鹿路 6 段 546 巷 6 號 (本公司員工餐廳)
*1507 永大 20190418 台北矽谷國際會議中心 B2(新北市新店區北新路 3 段 223 號 B2)
*3564 其陽 20190418 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 宴會廳)
2430 燦坤 20190419 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓
6461 益得 20190423 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路 20 號 B1（本公司益得廠）
*6697 東捷資訊 20190423 台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區會議中心)
8440 綠電 20190423 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路 313 巷 128 號
4152 台微體 20190424 台北市南港區三重路 19-10 號 2F
5864 致和證 20190424 台南勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)
8179 旭德 20190426 新竹縣湖口鄉光復北路 65 號 1 樓會議室
9105 泰金寶 - DR20190426 60 號, Moo_8,Sethakij 路, Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon 省, RD 大樓 5 樓會議廳
6493 雷虎生 20190430 本公司會議室 (台中市西屯區工業區六路 7 號)
8438 昶昕 20190430 桃園市大園區大工路 19 號 (本公司大園一廠二樓會議室)
2496 卓越 20190502 苗栗縣竹南鎮科中路 11 號 2 樓（本公司會議室）
3290 東浦 20190503 台中市西區館前路 57 號地下一樓國際 II 廳 (全國大飯店)
6539 翔宇 20190503 台北市內湖區行愛路 77 巷 65 號 8 樓會議室
8074 鉅橡 20190503 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-18 號 4 樓
6657 華安 20190506 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)
6185 幃翔 20190507 新北市土城區三民路四號 (經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)
6633 萊鎂醫 20190507 新竹縣竹北市生醫路二段 22 號 1 樓
6642 富致 20190507 新北市勞工活動中心 - 504 教室 (新北市五股區五工六路 9 號)
8482 商億 - KY 20190507 台北深坑假日飯店 (新北市深坑區北深路 3 段 265 號)3F-VIP2 會議室
9929 秋雨 20190507 桃園巿龜山區文化一路 53 號 2 樓 (林口工業區服務中心)
2062 橋椿 20190508 臺中市西屯區台灣大道四段 610 號 4 樓
6425 易發 20190508 桃園市中壢區自強四路 3-2 號 (本公司)
6219 富旺 20190510 台中市西區大隆路 20 號 4 樓之 5(本公司訓練教室)
6649 台生材 20190510 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號一樓 (竹北生醫園區生技大樓 112 會議室)
8913 全銓 20190510 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (三商美邦宏遠大樓 7 樓)
6435 大中 20190513 新竹科學工業園區篤行一路 6 號
8937 合騏 20190513 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)
4172 因華 20190515 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 (學學文創一樓)
2101 南港 20190516 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)
3443 創意 20190516 新竹市新竹科學工業園區力行六路 10 號 3 樓
3673 TPK-KY 20190516 台北市信義區信義路五段 1 號 4 樓 (台北國際會議中心 4 樓貴賓廳)
4151 明躍 20190516 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室)
6130 星寶國際 20190516 台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁 (台北科技大學_億光大樓 3 樓_西格瑪廳 303 會議室)
6580 台睿 20190516 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (國際會議中心)
6680 鑫創電子 20190516 新北巿中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)
6716 應廣 20190516 新竹市公道五路 3 段 1 號 6 樓之 7
8261 富鼎 20190516 台元科技園區第三期多功能會議室 (新竹縣竹北市台元一街 3 號三期會館 2 樓)
8436 大江 20190516 屏東縣長治鄉德和村神農路 12 號
8454 富邦媒 20190516 莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段 327 號)
2637 慧洋 - KY 20190517 台北市大安區羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 洛克廳)
2722 夏都 20190517 夏都城旅安平館城曜廳 (台南市南區新建路 47 號 3 樓)
5310 天剛 20190517 台北市市民大道七段 8 號 (台北松山意舍酒店)
6583 友松 20190517 台北市大同區重慶北路二段 153 號 B1
8119 公信 20190517 新北巿汐止區新台五路一段 79 號 11 樓之 7(遠東科學園區 C 棟)
8424 惠普 20190517 台北市鄭州路 137 號一樓會議室
1515 力山 20190521 台中市大里區仁化路 261 號本公司支援中心地下一樓簡報室
3081 聯亞 20190521 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心 B104 會議室)
6534 正瀚 20190521 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)
6588 東典光電 20190521 宜蘭縣五結鄉利工二路 46 號 2 樓第一會議室
8463 潤泰材 20190521 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)
8467 波力 - KY 20190521 台中市豐原區新生北路 155 之 1 號 (台中市豐原區五里聯合活動中心)
1218 泰山 20190523 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)
1268 漢來美食 20190523 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓金寶廳
1563 巧新 20190523 雲林縣斗六市雲科路三段 80 號本公司地下一樓會議室
1773 勝一 20190523 高雄市永安區永工一路 5 號 (本公司)
2712 遠雄來 20190523 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺 18 號 - 花蓮遠雄悅來大飯店會議廳
2736 高野 20190523 富野溫泉休閒會館 (臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 16 號)
2752 豆府 20190523 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓
2913 農林 20190523 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)
4527 方土霖 20190523 高雄市梓官區赤崁東路 57 號 (梓官區赤崁社區活動中心)
4747 強生 20190523 台北市中山北路四段 16 號 (救國團劍潭青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)
4995 晶達 20190523 新北市新店區寶橋路 235 巷 137 號 9 樓
5315 光聯 20190523 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號 (員工餐廳)
6023 元大期 20190523 台北市大安區安和路一段 27 號 13 樓 (中華民國期貨業商業同業公會會議室)
6131 悠克 20190523 台北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)
6423 億而得 20190523 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)
6622 百聿數碼 20190523 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)
6709 昱厚生技 20190523 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議廳)
1314 中石化 20190524 苗栗縣頭份市自強路 2 段 217 號 (本公司頭份廠)
1586 和勤 20190524 彰化縣溪湖鎮彰水路二段 762 號 (台糖溪湖糖廠教育館)
1594 日高 20190524 高雄市前金區中正四路 136 號 10 樓
1605 華新 20190524 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳
2441 超豐 20190524 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室 (本公司訓練教室)
2945 三商家購 20190524 台北市建國北路二段 145 號 B1 會議室
3093 港建 20190524 台灣港建股份有限公司 (桃園市蘆竹區南崁路二段 66 號五樓之一訓練教室)
3303 岱稜 20190524 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂 (臺南市麻豆區新生北路 56 號)
3416 融程電 20190524 新北市三重區興德路 111 之 2 號 9 樓 (本公司員工教育訓練室)
4114 健喬 20190524 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 6 號 (本公司健喬廠)
4159 泉盛 20190524 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)
4188 安克 20190524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4414 如興 20190524 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞會議中心
4743 合一 20190524 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (臺大校友會館 4 樓)
4939 亞電 20190524 新竹市科學園區工業東二路 1 號
4968 立積 20190524 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)
5234 達興材料 20190524 台中市西屯區科園路 21 號 (朝陽科技大學推廣教育中心)
5271 紘通 20190524 新北市三重區中正北路 399 號 (京樺國際宴會廳)
5871 中租 - KY 20190524 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心 - 國際演藝廳)
6139 亞翔 20190524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號
6251 定穎 20190524 桃園住都大飯店台北廳 (桃園市桃鶯路 398 號)
6266 泰詠 20190524 新竹市牛埔東路 480 號
6496 科懋 20190524 南港軟體育成中心 447 會議室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)
6597 立誠 20190524 本公司會議室 (桃園市蘆竹區南山路二段 303 號 1 樓)
6613 朋億 20190524 新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號 2 樓 (仁發 APEC 商務中心二樓會議室)
8028 昇陽半導體 20190524 集思竹科會議中心 - 新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳
8083 瑞穎 20190524 新北市勞工活動中心 (新北市五股區五工六路九號)
9940 信義 20190524 台大醫院國際會議中心 (台北市徐州路 2 號)
1701 中化 20190527 台北市徐州路二號四樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)
1780 立弘 20190527 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號 (觀音廠區服務中心三樓禮堂)
3122 笙泉 20190527 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區 3 期多功能會議室)
4543 萬在 20190527 台南市永福路一段 189 號 11 樓 (台南國泰置地廣場)
8450 霹靂 20190527 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路 88 號
2395 研華 20190528 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 1 號 B1
2597 潤弘 20190528 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)
4108 懷特 20190528 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
4194 禾生技 20190528 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）
5904 寶雅 20190528 台南市中西區民族路三段 74 號 (本公司 6 樓會議室)
6639 源大 20190528 中華人才培訓中心 105 會議室 (桃園市楊梅區青年路 3 號)
8942 森鉅 20190528 台南市歸仁區信義南路 78 號 (國際會議廳)
1213 大飲 20190529 臺北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館宴會廳)
1256 鮮活果汁 - KY20190529 寬悅花園酒店 (嘉義市東區保順路 69 號)
1339 昭輝 20190529 彰化縣鹿港鎮興業路八號 (昭輝實業會議室)
1409 新纖 20190529 新光人壽大樓 (台北市中山區南京東路 2 段 123 號 16 樓大禮堂)
1592 英瑞 - KY 20190529 台南市南區新建路 47 號 3 樓 (夏都城旅 城曜廳)
1707 葡萄王 20190529 桃園市平鎮區金陵路二段 402 號 (平鎮總公司 8 樓)
1731 美吾華 20190529 桃園市楊梅區獅二路 10 號 3 樓
1813 寶利徠 20190529 桃禧航空城酒店 (桃園市大園區大觀路 777 號) 二樓大園廳
2480 敦陽科 20190529 新竹市北大路 282 號 (新竹第三信用合作社十三樓會議中心)
2614 東森 20190529 台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳
2641 正德 20190529 本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路 31 號 3 樓)
2732 六角 20190529 台灣大學竹北分部碧禎館 1 樓 107 會議室 (新竹縣竹北市莊敬一路 88 號)
2851 中再保 20190529 台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 8 樓 802 會議室
2926 誠品生活 20190529 台北市信義區松高路 11 號 6 樓 (誠品信義店視聽室)
2939 凱羿 - KY 20190529 臺北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 A 室 (臺大校友會館)
3030 德律 20190529 台北市磺溪街三十六之一號三樓
3088 艾訊 20190529 新北市汐止區南興路 55 號 8 樓
3167 大量 20190529 桃園市八德區友聯街 49 號 (本公司)
3169 亞信 20190529 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館 4F 巴哈廳
3189 景碩 20190529 桃園市新屋區中華路 1245 號 (本公司石磊廠員工餐廳)
3413 京鼎 20190529 新竹科學園區竹南鎮科中路 16 號 2 樓
3563 牧德 20190529 新竹科學園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室
4121 優盛 20190529 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 603 室
4722 國精化 20190529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4972 湯石照明 20190529 新北市板橋區大觀路三段 240 號 (崑崙公園市民活動中心)
5209 新鼎 20190529 台北市八德路 3 段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心 501 室)
5230 雷笛克光學 20190529 瓏山林台北中和飯店 3F 東廳 (新北市中和區中正路 631 號)
5274 信驊 20190529 新竹科技生活館 2 樓達爾文廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 2 樓)
5508 永信建 20190529 高雄市新興區六合路 183 號 12 樓 (本公司會議室)
5536 聖暉 20190529 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2(順天經貿廣場國際廳)
6151 晉倫 20190529 桃園市大園區大觀路 777 號 (桃禧航空城酒店)
6155 鈞寶 20190529 桃園市平鎮區南豐路 269 號 (本公司會議室)
6180 橘子 20190529 維多麗亞酒店一樓宴會廳 (台北市敬業四路 168 號)
6202 盛群 20190529 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳
6417 韋僑 20190529 台中市大里區仁化里工業路 2 號二樓會議室 (經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)
6438 迅得 20190529 桃園市中壢區榮民路 396 號 2 樓 (中壢區中山里集會所)
6456 GIS-KY 20190529 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
6494 九齊 20190529 新竹市水利路 81 號二樓國際會議廳
6504 南六 20190529 高雄市燕巢區四林路 699 號 (本公司三樓會議室)
6530 創威 20190529 集思台大會議中心亞歷山大廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1)
6569 醫揚 20190529 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
6581 鋼聯 20190529 長榮桂冠酒店 (台中市臺灣大道二段 666 號) 地下 2 樓桂冠廳
6705 振躍精密 20190529 新北市土城區中央路三段 222-1 號四樓 (本公司會議室)
8039 台虹 20190529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號
8240 華宏 20190529 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)
8255 朋程 20190529 桃園市蘆竹區南崁路 2 段 22 號地下一樓會議室
8401 白紗科 20190529 台中市太平區育賢路 286 號 (賀緹酒店)
8928 鉅明 20190529 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心禮堂)
8940 新天地 20190529 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳
9933 中鼎 20190529 台北市中山北路七段 127 號 (沃田旅店國際會議廳)
1528 恩德 20190530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)
1598 岱宇 20190530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路 1 號 (本公司總廠大會議室)
1711 永光 20190530 臺北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓
1752 南光 20190530 台南市新化區中山路 1001 號 (本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
2408 南亞科 20190530 桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號
2633 台灣高鐵 20190530 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)
2748 雲品 20190530 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)
3010 華立 20190530 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)
3264 欣銓 20190530 新竹縣湖口鄉光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)
3374 精材 20190530 桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓
3706 神達 20190530 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室
4578 總格精密 20190530 桃園市中壢區中壢工業區東園路 57 號二樓
4951 精拓科 20190530 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元一期會館 2 樓多功能會議室)
5007 三星 20190530 本公司交誼廳 (台南市歸仁區南興里中山路三段 355 號)
6024 群益期 20190530 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
6196 帆宣 20190530 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽會議中心舉行
6238 勝麗 20190530 新竹縣竹北市泰和路 84 號
6441 廣錠 20190530 新北市新莊區中正路 542-17 號 2 樓 (本公司會議室)
6464 台數科 20190530 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)
6470 宇智 20190530 新竹市金山八街一號一樓會議室
6643 M31 20190530 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室
6803 崑鼎 20190530 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 505 會議室)
8271 宇瞻 20190530 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (台北深坑假日飯店 VIP3 會議室)
8916 光隆 20190530 桃園市中壢區過嶺路二段 491 號 (光隆研發暨物流中心)
1210 大成 20190531 台南市永康區蔦松二街 3 號 (本公司台南總公司禮堂)
1727 中華化 20190531 桃園市觀音區樹林里工業五路 15 號
1733 五鼎 20190531 新竹市科學工業園區力行五路七號 (本公司 101 會議室)
1762 中化生 20190531 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)
1776 展宇 20190531 新竹縣總工會 (新竹縣竹北市縣政八街 77 號 3 樓)
2461 光群雷 20190531 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心羅西尼廳
2634 漢翔 20190531 台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 (漢翔航太研習園區)
2820 華票 20190531 台北市羅斯福路四段 85 號集思會議中心 (台大館) 地下一樓蘇格拉底廳
2823 中壽 20190531 本公司北投訓練中心 (台北市北投路二段九號 B1)
3005 神基 20190531 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳
3388 崇越電 20190531 台北市電腦公會 (台北市八德路三段 2 號 5 樓)
3675 德微 20190531 新北市深坑區北深路三段一五五巷二十三號六樓
4144 康聯 - KY 20190531 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (” 牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
4916 事欣科 20190531 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)
5288 豐祥 - KY 20190531 新北市新莊區新樹路 222 號 (新莊勞工中心)
5530 龍巖 20190531 新北市汐止區東勢街 111 號 (本公司演講廳)
5878 台名 20190531 台北市館前路 49 號 6 樓本公司會議室舉行
6026 福邦證 20190531 台北市濟南路一段 2 之 1 號 3A 會議室 (台大校友會館)
6292 迅德 20190531 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號 (本公司七樓活動中心)
6505 台塑化 20190531 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂
6579 研揚 20190531 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
8341 日友 20190531 雲林縣元長鄉元東路 1-20 號 (本公司會議室)
8383 千附 20190531 桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 9 樓
8420 明揚 20190531 屏東縣屏東市前進里屏加路 1 號 (屏東加工出口區管理處會議室)
8938 明安 20190531 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)
3577 泓格 20190603 新竹縣湖口鄉光復北路 111 號 (本公司一樓會議室)
5523 豐謙 20190603 台中市西區台灣大道二段 501 號 10 樓之 2 會議室
1413 宏洲 20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街 29 號
3038 全台 20190604 高雄市高雄加工出口區中一路五號
4544 春日 20190604 高雄市岡山區大寶街 50 號 (本公司會議室)
6204 艾華 20190604 晶悅國際飯店 2F(桃園市桃園區大興路 269 號)
1259 安心 20190605 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (A 棟) 會議室
1516 川飛 20190605 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
1708 東鹼 20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號
2330 台積電 20190605 本公司企業總部大樓 (新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠)
2385 群光 20190605 新北市三重區光復路 2 段 69 號 (本公司會議室)
3026 禾伸堂 20190605 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）
3048 益登 20190605 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 502 會議室)
3373 熱映 20190605 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
4927 泰鼎 - KY 20190605 台北市民權東路二段 41 號亞都麗緻飯店 B1 宴會廳
5223 安力 - KY 20190605 新北市新莊區中央路 469 號新莊典華飯店 3 樓會議廳 (伊麗莎白廳)
5272 笙科 20190605 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)
6208 日揚 20190605 台南市安南區長和路四段 231 巷 60 弄 41 號 (安南區布袋里活動中心)
6242 立康 20190605 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳 (地址：台南市永康區環工路 29 號)
6276 安鈦克 20190605 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側會議室
6416 瑞祺電通 20190605 新北市中和區建康路 10 號 4 樓
6525 捷敏 - KY 20190605 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
6561 是方 20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館 - 里仁廳)
8466 美 (吉吉)-KY20190605 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)
1457 宜進 20190606 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號 (子公司宏洲工廠)
1626 艾美特 - KY20190606 臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室 (臺大校友會館)
2486 一詮 20190606 新北市新莊區五工路 95 號 3 樓 (新北產業園區服務中心 3 樓禮堂)
2727 王品 20190606 台中市西區台灣大道二段 220 號 27 樓 (瑞助營造訓練中心)
3004 豐達科 20190606 桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室 (平鎮區農會)
3163 波若威 20190606 新竹市科學園區展業一路 2 號 (新竹科學園區同業公會 201 會議室)
3206 志豐 20190606 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店星空廳)
3321 同泰 20190606 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)
3450 聯鈞 20190606 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
3454 晶睿 20190606 新北市中和區連城路 192 號地下二樓會議室
3511 矽瑪 20190606 尊爵大飯店 (桃園市桃園區莊敬路 1 段 300 號)
3666 光耀 20190606 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓集思竹科會議中心牛頓廳
4116 明基醫 20190606 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓莉蓮會館 - 里仁廳
4557 永新 - KY 20190606 嘉義市耐斯王子飯店 (嘉義市忠孝路 600 號)
5213 亞昕 20190606 新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店)
5475 德宏 20190606 桃園市楊梅區楊湖路二段 491 號 (三湖社區活動中心)
5529 志嘉 20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)
6123 上奇 20190606 台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號 (康寧生活會館)
6176 瑞儀 20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓
6201 亞弘電 20190606 台南市安定區中沙里沙崙 35 號 (本公司行政大樓會議室)
6412 群電 20190606 新北市三重區光復路二段 69 號 (本公司會議室)
6510 精測 20190606 桃園市中壢區民權路 398 號
6523 達爾膚 20190606 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
6527 明達醫 20190606 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)
6586 醣基 20190606 南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓)
8342 益張 20190606 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)
8435 鉅邁 20190606 台北市中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會)
8476 台境 20190606 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)
8924 大田 20190606 屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號 (大田公司一樓文創美學中心)
1808 潤隆 20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店璀璨廳)
2483 百容 20190610 台中市工業區 25 路 20 號
3265 台星科 20190610 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰鹿寮坑 176-5 號 (本公司)
3499 環天科 20190610 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)
3630 新鉅科 20190610 台中市外埔區大東里甲東路三十七號
3664 安瑞 - KY 20190610 台北市信義區菸廠路 88 號 6 樓 606 室 (松山文創園區)
4166 友霖 20190610 台北市復興北路 99 號 6 樓
5225 東科 - KY 20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳 (台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)
6411 晶焱 20190610 新北市中和區中正路 726 號 B2(一期服務中心會議室)
6594 展匯科 20190610 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓國際會議中心
8150 南茂 20190610 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛迪生廳)
2431 聯昌 20190611 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號
2741 老四川 20190611 蓮潭國際會館 (地址: 高雄市左營區崇德路 801 號)
3141 晶宏 20190611 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號
5264 鎧勝 - KY 20190611 沃田旅店 (農訓中心)202 教室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)
6516 勤崴 20190611 台北市中正區中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會國際會議中心 1008 室)
6552 易華電 20190611 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
8041 東精電 20190611 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室
1304 台聚 20190612 臺北市士林區士商路 189 號 (國立台灣科學教育館 9F 國際會議廳)
1452 宏益 20190612 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店龍鳳廳)
1781 合世 20190612 新北市中和區中正路 716 號地下二樓
2035 唐榮 20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)
2303 聯電 20190612 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)
2359 所羅門 20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
2367 燿華 20190612 新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段 283 號之 1 二樓)
2451 創見 20190612 台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓 (本公司大樓)
2455 全新 20190612 桃園市平鎮區工業一路十六號
2474 可成 20190612 台南大億麗緻酒店 (台南市中西區西門路一段 660 號 5 樓)
2912 統一超 20190612 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)
3008 大立光 20190612 台中市烏日區成功西路 300 號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
3045 台灣大 20190612 台北市信義區菸廠路 88 號 (臺北文創大樓)6 樓多功能廳
3094 聯傑 20190612 新竹市科學工業園區力行六路六號 3 樓大禮堂
3211 順達 20190612 桃園市龜山區文禾路 188 號 1 樓
3310 佳穎 20190612 桃園市大園區和平西路二段 110 號
3311 閎暉 20190612 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
3504 揚明光 20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)
3515 華擎 20190612 天母沃田旅店 202 會議室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)
3558 神準 20190612 桃園市龜山區復興三路 500 號 8 樓本公司會議中心
3592 瑞鼎 20190612 新竹市科學園區展業一路 2 號會議室
3707 漢磊 20190612 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)
4120 友華 20190612 PCBC 會議中心 (台北市復興北路 99 號 6 樓)
4175 杏一 20190612 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)
4732 彥臣 20190612 台北市電腦商業同業公會 501 會議室 (台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓)
5212 凌網 20190612 新竹縣竹北市台元一街 N 棟會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)
5469 瀚宇博 20190612 桃園市觀音區工業四路 9 號 B1(本公司員工活動中心)
6015 宏遠證 20190612 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (本公司七樓)
6120 達運 20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓 1 樓 101 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)
6206 飛捷 20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體園區育成中心)
6499 益安 20190612 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券會議室)
8021 尖點 20190612 新北市樹林區佳園路三段 203 號
8121 越峰 20190612 桃園市大園區中正東路 442 號 2 樓城市商旅會議宴會廳
8183 精星 20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
8936 國統 20190612 高雄市鳥松區圓山路 2 號 (高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
9802 鈺齊 - KY 20190612 雲林科技工業區服務中心 (雲林縣斗六市科工二路 26 號)
1560 中砂 20190613 新北市鶯歌區中山路 64 號 (本公司鶯歌廠員工餐廳)
1730 花仙子 20190613 台北市大同區大龍街 275 號 (台北孔廟 4D 劇院)
2241 艾姆勒 20190613 新北市林口區粉寮路 2 段 16 號地下一樓 (本公司員工餐廳)
2433 互盛電 20190613 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)
3017 奇鋐 20190613 高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 (高雄市臨廣加工區國際會議廳)
3029 零壹 20190613 台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓
3035 智原 20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號 (智原科技辦公大樓)
3529 力旺 20190613 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室
3555 重鵬 20190613 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)
3556 禾瑞亞 20190613 珠寶大樓七樓會議室 (台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓)
4167 展旺 20190613 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)
4755 三福 20190613 台北市南京東路一段 9 號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)
4952 凌通 20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 牛頓廳
4974 亞泰 20190613 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
6187 萬潤 20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區 - 高雄園區)
6482 弘煜科 20190613 台中市臺灣大道二段 186 號 13 樓
6547 高端疫苗 20190613 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室
6568 宏觀 20190613 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)
8054 安國 20190613 南港軟體工業園區視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓)
8163 達方 20190613 住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路 398 號)
8358 金居 20190613 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議廳)
8490 利得 20190613 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第 9 教室)
9919 康那香 20190613 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)
2015 豐興 20190614 台中市后里區民生路 268 號 (台中市后里區農會三樓會議廳)
2450 神腦 20190614 桃園市龜山區復興三路 500 號
2484 希華 20190614 台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號
2723 美食 - KY 20190614 台中市南屯區工業 18 路 29 號 (新幹線花園酒店)
2881 富邦金 20190614 台北市中山北路 2 段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓 14 樓大禮堂)
2897 王道銀行 20190614 台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
3016 嘉晶 20190614 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)
3372 典範 20190614 高雄市高雄加工出口區中一路 2 號
3391 佳得 20190614 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室
3583 辛耘 20190614 新竹縣湖口鄉中華路 14 號 2 樓
4956 光鋐 20190614 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心國際會議廳)
5256 銳捷 20190614 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
5347 世界 20190614 新竹科學工業園區園區三路 123 號本公司會議廳
5432 達威 20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
6146 耕興 20190614 桃園市龜山區華亞一路 52 號 (本公司華亞實驗室三樓視廳室)
6147 頎邦 20190614 新竹科學工業園區展業一路 10 號 8F(本公司展業二廠 8F)
6281 全國電 20190614 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室
6418 詠昇 20190614 桃園市中壢區東園路 57 號二樓訓練教室
6477 安集 20190614 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)
6491 晶碩 20190614 桃園市龜山區興業街 5 號
6506 (又又) 邦 20190614 南投市南崗工業區永興路 3 號 1 樓
1240 茂生農經 20190617 行政院人事行政總處公務人力發展中心
1260 富味鄉 20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)
2065 世豐 20190618 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號 (高雄大學工學院 B1 育成中心)
2360 致茂 20190618 桃園市龜山區華亞一路 66 號 (本公司會議室)
2643 捷迅 20190618 集思台大會議中心達文西廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)
3147 大綜 20190618 高雄市民族一路 1163 號 3 樓 (本公司會議室)
3152 璟德 20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號 6 樓
3376 新日興 20190618 新北市樹林區中正路 278 號 (雙岩龍鳳城餐廳)
3530 晶相光 20190618 新竹市科學工業園區力行一路 12 號 1 樓簡報室
3591 艾笛森 20190618 新北市中和區中正路 800 號 10 樓 (本公司訓練教室)
3679 新至陞 20190618 晶宴會館新莊館 (新北市新莊區思源路 40 號，B 劇場)
3689 湧德 20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店)
4438 廣越 20190618 台北市內湖區瑞光路 607 號 R 樓會議室
4904 遠傳 20190618 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)
5240 建騰 20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心
6129 普誠 20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓 (中信商務會館)
6191 精成科 20190618 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)
6235 華孚 20190618 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳
6269 台郡 20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號 (本公司餐廳)
6609 瀧澤科 20190618 桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)
6611 方舟 20190618 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 2 樓 (本公司會議室)
6672 騰輝電子 - KY20190618 台北市內湖區行善路 397 號 3 樓國際會議中心
8406 金可 - KY 20190618 台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (會議室)
2439 美律 20190619 台中市南屯區工業區 23 路 22 號
3354 律勝 20190619 台南市新市區南科三路 22 號 (201 會議室)
4192 杏國 20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路 95 號
8027 鈦昇 20190619 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)
8215 明基材 20190619 住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路 398 號）
2033 佳大 20190620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)
3257 虹冠電 20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 203 會議室)
3481 群創 20190620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
3545 敦泰 20190620 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)
3587 閎康 20190620 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)
4737 華廣 20190620 台中市南區大慶街二段 100 號
4923 力士 20190620 新北市三重區中正北路 399 號
4994 傳奇 20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)
8131 福懋科 20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業簡報室
1236 宏亞 20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)
1305 華夏 20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)
2301 光寶科 20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
2351 順德 20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)
2498 宏達電 20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)
2596 綠意 20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)
3044 健鼎 20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)
3228 金麗科 20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)
3526 凡甲 20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)
4102 永日 20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)
6183 關貿 20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
6512 啟發電 20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)
6695 芯鼎 20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳
8096 擎亞 20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)
8479 台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號
1308 亞聚 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳
1309 臺達化 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳
1439 中和 20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心
2312 金寶 20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號
2488 漢平 20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)
3014 聯陽 20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室
6230 超眾 20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)
6665 康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓
8444 綠河 - KY 20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)
1269 乾杯 20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心
3150 鈺寶 20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳
5348 系通 20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室
6282 康舒 20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號
6409 旭隼 20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)
6683 雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)
8110 華東 20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室
8222 寶一 20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)
2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)
3455 由田 20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)
3693 營邦 20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號
5457 宣德 20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)
2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)
3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)
4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)
5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)
8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)
1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)
3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)
4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)
4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)
6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)
6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)
6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)
8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)
8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)
註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。