【倫元投顧】低價股、題材股輪動

◆盤勢分析

台股昨日回測月線支撐，剛好碰到美股大漲，化解了指數持續探低的壓力，不過今天成交量未如預期放大至 1200 億元以上，看來大內資的動作仍然保守，盤面轉由業內盤主控，推動低價股、題材股輪動。

純就量價結構分析，雖然加權指數站穩在月線支撐之上，但因成交量未能配合放大至 1200 億元以上，顯示市場投資心態仍然保守，於是盤面焦點轉向冷門小型股，今日好現象是低價有量有價的個股也動了，至少人氣有在慢慢回歸。

由於 Fed 暫緩升息並且準備停止縮表，雖然是因為美國經濟有衰退跡象，但因資金面不再收縮，則位階低的新興市場反而受惠。

熱錢雖然進來了，不過，主要是權值股及金融股受惠，中小型股則是各自為政局面，台股仍陷在無主流的格局，導致市場熱情激發不出來，現階段行情落在漲跌皆無量的尷尬期，主力鎖碼的小型股確實漲勢驚人，但無人照顧的個股則是無量盤旋。

整體來看，干擾大環境的升息、縮表、貿易戰等等，目前已逐漸褪色，只是各產業受創頗重，上半年仍將處於調整期，今年行情比較偏向 “局部牛市” 結構，即漲勢會集中在具競爭力的個股身上。

楊天迪分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任，洽 02-2321-9933 理財專員

