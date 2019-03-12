【運達投顧】丞相，起風了

◆盤勢分析

0312

昨天美股整理後反彈大漲也帶動亞股一開盤也都跳空開高，上週三我們說明本週後半週是台股攻擊的時刻，致於這一波台股的攻擊是否有機會過年線還是維持一個區間？這裡要從結構面來做研判，重點分析如下：

1. 昨天美股大漲漲幅最大的是高科技股與費半都有 2% 以上的漲幅，主要原因是 Nvidia 宣布要斥資 69 億美元收購對手 Mellanox Technologies，成為該公司有史以來規模最大的併購案；蘋果邀請媒體 3 月 25 日前來參加在加州總部舉辦的盛會，消息透露蘋果打算在 4 月發布串流電視服務；在兩大龍股的帶動下讓高科技股又站回到月線，這對台股權值最重的電子股是利多，對台股的攻擊也是利多，今天指數跳空大漲開始往年線挑戰。

2. 上週提示台股這一波的攻擊訊號要看南韓股市，由於亞股龍頭陸股雖然週五出現漲多大跌但昨天又持續上漲可見多頭並沒有改變，南韓股市昨天守穩季 / 半年線支撐今天跳空挑戰 5 日線，就 5 日線的成本來看韓股本週可順利站上 5 日線開始往月線挑戰，目前在亞股的結構中就屬韓股與台股無法站上年線，因此屬最落後的族群弱勢股的止跌上攻對全球股市有利維持多頭是利多，當這波韓股可挑戰月線台股挑戰年線應該是可遇期的。

3. 這一波台股的上漲將挑戰年線 10460 點，但年線是否可以順利站上還是來到年線反壓後又出現拉回？這一點我們昨天就結構面做過說明，多方的結構通常都是強勢股續強弱勢股止跌，由於後半週起台股接近期貨結算因此權值股的發動是可確定的，但下週三的期貨結算不能只靠電子股的走強，因為就電子權值股來看國巨華新科台積電鴻海都破月線，若指數拉高結算是靠這些破月線的個股為主，那麼電子權值股只是跌深反彈並不代表就此走出多頭，不過當國巨華新科台積電鴻海這些屬弱勢股不再破底走弱台股低點就不會太多，但指數要挑戰年線甚至站上年線必須金融股也開始發動，所以台股是否可以利用這次的期貨結算而攻上年線，在結構上要留意金融是否發動，若金融股也開始輪漲那麼這一波台股整理後的攻擊不需以短線視之。

4. 近日我們提示操作策略不可等大盤發動才進場這樣會錯失低檔進場的機會，當今天台股走強就可印證我們的策略是正確的，因為近日多檔個股已經領先大盤先創新高，接下來要掌握的是大盤的輪漲方向在哪？還有低檔將走輪動的標的在哪？以今天電子股中最強勢的以光學股為主，可見折疊式手機概念股會有明顯的相關概念股發動，如之前提示的 GIS 與 TPK 就領先創新高，預計光學股剛要走補漲的有揚明光華晶科中揚光等可留意出量攻擊訊號，除此之外還有網通 5G 概念股從 2 月以來還未正式啟動預計 3 月中下旬會有新一波的輪漲。

※以上內容由運達投顧蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

