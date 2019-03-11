〈房產〉雙北市熱門平價社區 淡水、新莊及鶯歌建案冒出頭

房仲業依實價登錄資料，盤點大台北地區去年全年平價社區交易量，其中台北市總價 1500 萬元內的成交物件，以萬華區的「京都大觀」成交件數最多，新北市成交總價 1000 萬元內的平價社區，最熱銷則是淡水區的「海洋都心 2」，房仲認為，在預算有限的情況下，經濟實惠的平價社區，成為值得被納入考量的購屋首選。

台北市去年全年總價 1500 萬元內的社區交易量，分別由萬華區的「京都大觀」、文山區的「觀星台北」及大安區的「大安 VISION」入榜前三名，華區的「京都大觀」成交件數最多，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，萬華區發展較早，生活機能相對成熟，加上北市府致力於西區軸線翻轉，讓西門町商圈逐漸復甦，重回以往繁華的風采。「京都大觀」位於西門町商圈周圍，且鄰近捷運西門站及中興橋，交通十分便利。「京都大觀」去年成交 49 件，成交總價落在 1080-1491 萬元之間，物件多是 1 房 1 廳 1 衛的套房型產品。

北市平價社區交易量排行第二名為文山區的「觀星台北」，去年共成交 23 件，成交總價落在 760-1500 萬元之間。謝志傑說，文山區青山環繞，視野遼闊，生活環境十分宜居，加上房價相對親民，一直是台北市著名的文教區，尤其吸引首購族群進駐，周遭房市熱度不減。

入榜北市平價社區交易量第三名為大安區的「大安 VISION」，去年成交 20 件，成交總價落在 1090-1480 萬元之間，多為 1-2 房的小坪數住宅。謝志傑表示，大安區為台北市精華地段，生活機能良好，交通便捷性高，而「大安 VISION」更位於東區商圈、信義商圈及遠企商圈所構成的黃金三角區塊。

新北市去年全年總價 1000 萬元以內的社區交易量，淡水區「海洋都心 2」以成交 531 件遙遙領先，成交總價落在 600-999 萬元之間，謝志傑表示，淡水是新北市去年行政區中的交易王，主要由淡海新市鎮交屋所造成，而淡海輕軌綠山線也於 2018 年底通車，並且帶動整體區域發展，使淡水區房市升溫。

平價社區第二名是鶯歌區「易居邦」，2018 年成交 129 件，成交總價 412-952 萬之間，謝志傑說，新北市鶯歌區雖距離台北市較遠，但周遭有大楠及三鶯交流道，且未來捷運三鶯線的開發，對於通勤族十分便利。

而「易居邦」所在的尖山地區生活機能尚未成熟，與鶯歌舊市區相距不遠，僅需不到 10 分鐘的車程，值得在價格與便利性上稍作取捨。熱門平價社區排名第三的「東村 A ONE」位在新莊區後港一路上，去年成交 95 件，成交總價為 420-947 萬元間，「東村 A ONE」鄰近好市多及輔大生活圈，生活機能完善，交通方面，周遭有捷運輔大站及丹鳳站，也相當接近 65 號快速道路及中正路，利於往來板橋及台北通勤的民眾。

謝志傑認為，購買平價屋時不妨以交易熱門的社區作為參考指標，並在周邊尋找相仿的建案或社區，優先選擇生活及交通機能較成熟的區位，如欲在發展潛力較大之地區購屋，建議進一步觀察其未來發展可行性及房價是否合理，並多利用房仲網提供資訊，挑選最符合自身需求的房屋。