〈房產〉北市豪宅交易升溫 非熱門區域交易也出現「加價購」行情

台北市豪宅交易去年起轉熱，並以大安區去年合計 52 筆億元級豪宅交易，重返區域豪宅交易第一名，而在非熱門區域也有「加價購」的豪宅成交紀錄，實價登錄揭露朱崙街「鈞藏」8 樓最新交易，總價為 1.35 億，比照前次交易紀錄，原屋主購入價 1.14 億元， 2 年半易手獲利 2066 萬元。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示， 2016 年正逢房市谷底，許多豪宅餘屋降價出售，鈞藏是其中之一，從 2016 年下半年到 2017 年上半年售出 8 戶，相較先前成交價大多下殺 8 折。今 (8) 日揭露物件，屋主也是在前波下殺潮中接手，由於低接，隨房價回穩後的交易出現獲利。

鈞藏雖非指標性主要豪宅個案，但相對其他知名豪宅，「鈞藏」價格實惠，且地理位置鬧中取靜，吸引不少低調又務實的企業主，近年傳出不少傳產家族企業主相繼在鈞藏置產多戶，背景同質性高，頗有買房買鄰的概念。

鈞藏 2015 年完工，樓高 12 層，每戶約百坪，實價揭露至今有 15 筆交易，最高價為 7 樓戶，2015 年成交單價 138.8 萬，總價 1.45 億元，而 2016 年平均單價約在 108-115 萬左右，而最新交易樓層為 8 樓，每坪單價 129.9 萬元，已是近三年最高單價交易。

台北市朱崙街可謂低調「名人街」，除了「鈞藏」，還有「九仰」和「達官苑」等高價宅，有不少商界名人入住，鄰近的「元大花園廣場」還有前副總統蕭萬長做鄰居，朱崙街交通便利又清幽的環境，也吸引不少食品業、紡織企業主入住。