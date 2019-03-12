後高恩時代 日產、雷諾、三菱汽車聯盟 決定成立「Alliance Operating Board」

日產汽車 (7201-JP)、法國雷諾 (RENA-FR)、三菱汽車 (7211-JP) 這三家公司的最高經營者，於週二 (12 日) 在日本橫濱所共同召開的記者會上，正式對外發表將由三家公司的首腦們成立新的董事會。

這項決定，由日產汽車的西川廣人社長、三菱汽車的益子修 CEO，以及法國雷諾汽車的盛納德 (Jean-Dominique Senard) 董事長和博洛雷 (Thierry Bollore)CEO，三家公司的四名經營首腦們，於 12 日在橫濱所召開的記者會上正式向外界宣布。

根據這項決定，今後為了共同推動三家公司的合作，將以上述的四名經營首腦們為中心，設立全新成立的「Alliance Operating Board」。由雷諾負責這項合作案的盛納德董事長來擔任議長。

這個會議，將取代過去荷蘭兩家統括公司的地位，負責監督合作的實務以及公司治理的角色。並在每個月於法國巴黎或日本東京召開會議。

三家公司為了一掃過去高恩 (Carlos Ghosn) 獨攬大權的作風，並杜絕相關問題再度發生，對體制進行全面檢討且加強彼此的合作關係。在目前汽車業界面臨電動化等轉型期的局面中，希望加緊腳步重新站起。

日前以 10 億日圓天價交保的前日產董事長高恩 (圖：AFP)

日產的西川社長在記者會上表示，「過去由雷諾董事長兼任日產董事長的作法，在這次刻意要求不這麼做。這在聯盟的安定及推動上，是非常大的一步」。

此外，雷諾的盛納德董事長除了明確同意，由三家公司的四名最高經營者所組成的「Alliance Board」作為唯一的監督組織；盛納德董事長也表示，「在將來為了強化聯盟，決定再次凝聚彼此的力量。將組織作出大幅度的精簡，對於聯盟在過去所作出的成果給予很高的評價。這是踏出新的一步的開始」。