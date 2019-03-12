LINE在日本聯手保險業者 推出保費500日圓地震險

通訊軟體 LINE(3938-JP) 在日本與「損害保險日本興亞」(8630-JP) 推出了可經由 LINE 的服務平台，來為親朋好友購買地震險的服務。業者希望透過這項小額的地震險，來降底消費者在保險服務利用上的心理門檻，並進一步的打開在市場上的知名度。

兩家業者在 11 日，共同推出了地震保險，一年的保費為 500 日圓。消費者可在 LINE 的通訊軟體平台上購買地震險並寄送給親朋好友，對方在收到後再自行進行相關的投保手續即可完成。如果在保險手續上所登記的自家住址附近發生超過震度 6 以上的地震，使用者就可辦理出險，保險公司也會將理賠金額自動轉入投保人的「LINE Pay」帳戶中。

由 LINE 與損害保險日本興亞推出的這項地震險，系統會在地震發生後的數分鐘內向保戶發出訊息；投保人只要在 LINE 的聊天室當中輸入 (1) 家中財物損壞，或 (2) 在急難時購入物資，最短約在 10 秒鐘左右就可收到 1 萬日圓的理賠金，且不須附上任何證明。

業者並預想保戶在急難發生時慌忙逃難身上沒有攜帶現金，預先設定可立即取得的 1 – 2 天必要額度。為了降低加入的門檻，在所有地區的保費及保險金均完全相同。業者選在日本 311 大地震發生 8 週年的這個時間點，也是為了喚起大眾在防災上的意識。

(圖：Investing.com)

LINE 的子公司「LINE Financial」與「損害保險日本興亞」，於 2018 年 10 月開始透過通訊軟體 LINE 來銷售保險商品。並在 2019 年 2 月時，針對來到滑雪場的用戶們，透過無線通訊服務來推銷滑雪險。瞄準對於保險較無興趣的二、三十歲客層，到目前為止已有 530 萬人在平台上登錄。

由於保戶的口碑會透過通訊軟體在用戶間傳開來，LINE 的相關金融業務也可望藉此打開知名度。加上保戶需先在「LINE Pay」上進行註冊，才能使用保險服務，也有利於「LINE Pay」的業務推廣。

LINE 將 FinTech 作為公司將來的發展主軸，計畫在 2019 – 2021 年的 3 年期間當中投入 1000 億日圓。於 2018 年展開保險及證券業務，並計畫在 2019 年推出信用評比及小額貸款等服務。