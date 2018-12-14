高通攜手啟碁 搶攻車聯網商機

手機晶片大廠高通宣布與連線解決方案供應商啟碁科技 (6285) 共同合作，在啟碁的 C-V2X 模組與 mPCle 網卡中，採用高通的 9150 C-V2X 蜂巢式車聯網晶片組解決方案；而啟碁 UMV-9150 產品系列已於今年 12 月開始送樣，並將於 2019 年第二季開始量產。高通技術公司產品管理副總裁 Nakul Duggal 表示：「高通與啟碁在共同提供汽車通訊模組技術上有著長期成功的合作關係。此次，我們與啟碁所共創新的里程碑，證明蜂巢式車聯網 C-V2X 技術已邁入成熟階段，及最快可於 2019 年初在連網汽車與路側設備部署的潛力。」



為更方便進行相關解決方案的開發，啟碁同時提供模組與網卡的樣品，並已完全做好全球實地測試支援的準備。啟碁開始提供商用前導 (Pre-Commercial)C-V2X 模組解決方案，進行車對基礎設施(V2I)、基礎設施對車(I2V)、以及車對車(V2V) 通訊的實地測試。



啟碁並正與中國大陸的汽車業者與生態系業者積極合作，在未來生產的汽車與路側設備中部署 C-V2X 科技，並且將在 2018 年內開始初步送樣。C-V2X 於其它地區同時稱為 LTE-V2X 的技術，是唯一設計能與將來 5G 新空中介面 (5G NR) 相容的 V2X 通訊科技，能支援自動駕駛提供額外功能，打造提升安全性與交通效率之初期能力。



啟碁副總經理兼汽車與工業產品事業群總經理陳發裕表示：「啟碁致力提供 5G/C-V2X 的領先科技，並且與生態系領導廠商一起積極參與 5G 汽車協會，幫助加速市場部署的步伐。對於 C-V2X 車上設備與路側設備生態系夥伴，我們提供易於整合的模組解決方案，支援全球的商用前導與產品推出計畫，尤其是在北美洲、歐洲與中國大陸市場。啟碁科技提供全球性技術支援，包含 C-V2X 開發平台、ITS 抽象層軟體開發套件 (SDK)、以及完整的文件資訊，讓客戶快速運用相關解決方案。」