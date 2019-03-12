盤前財經大事搶先讀2019年3月12日

今日操盤前瞻

台灣 2 月稅收統計

美國 2 月 2 月 CPI

英國表決脫歐計畫

法說會：台達電、昇達科、信驊、崇越電

股臨會：虹堡

富邦金重回獲利「雙冠王」 過半金控前 2 月獲利衰退 新光金年減 73% 最退步

15 家上市櫃金控今 (2019) 年 2 月獲利全數出爐，最後公布的富邦金 (2881-TW) 無論在 2 月單月稅後純益、累計前 2 月每股稅後純益都超越國泰金，重新奪回金控獲利王寶座。閱讀全文...

華映大舉裁員爭取重整？銀行團緊盯三大動向

因應閒置產能與業務整併，華映昨 (11) 日預告將解雇 2,500 名員工，希望藉此調整體質，以利未來能夠成功重整，債權銀行團對此回應，華映聯貸案有廠房做為擔保品且擔保十足，未來將緊盯大股東注資意願、產線何時復工，同時，重整監督人也必須獲得銀行團認可。閱讀全文...

〈台新金法說會〉獲利雖衰退 現金增資已強化資本 股利政策將以現金為主

台新金控 (2887-TW) 昨 (11) 日舉辦法說會，雖然去 (2018) 年獲利小幅衰退，但台新金總經理林維俊表示，因為去年現金增資 150 億元強化了資本，各項指標都已經優於巴賽爾協定所規定，所以股利政策還是會維持穩定、以現金股利為主的股利發放。閱讀全文...

6 大壽險前 2 月合賺 150 億元 有半數 2 月實現資本利得

6 大壽險業 2 月獲利全數出爐，雖然 2 月工作天數少，但大部分壽險有實現資本利得，6 家壽險單月合賺超過 91 億元，優於 1 月，月增 53.6%，其中，中壽、南山人壽、富邦人壽 3 家壽險 2 月單月獲利較 1 月成長。閱讀全文...

台達電去年 EPS 7 元 擬配息 5 元 配發率逾 7 成

台達電 (2308-TW) 昨 (11) 日公告去年財報，去年稅後純益 181.93 億元，年減 1%，每股純益 7 元，公司擬配息 5 元，以今日收盤價 152 元計算，殖利率 3.3%。閱讀全文...