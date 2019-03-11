〈台新金法說會〉獲利雖衰退 現金增資已強化資本 股利政策將以現金為主

台新金控 (2887-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，雖然去 (2018) 年獲利小幅衰退，但台新金總經理林維俊表示，因為去年現金增資 150 億元強化了資本，各項指標都已經優於巴賽爾協定所規定，所以股利政策還是會維持穩定、以現金股利為主的股利發放。

台新金控去年因為對大陸普天集團應收帳款承購業務可能損失，在去年全數提列備抵，因此全年稅後純益，較前年減降 1%，稅後純益達 129.3 億元，EPS 1.09 元。

不過，林維俊強調，台新金在去年 11 月發行戊種特別股，現金增資新台幣 150 億元，進行資本配置除贖回成本較高的丁種特別股，也擴充子公司營運動能及強化資本，也就是，將其中 42 億元注資到銀行以外的子公司，在這些子公司資本強化後，共返還了 43 億元核心資本給銀行，銀行再把這 43 億元核心資本上繳挹注到台新金控。

因此，去年底台新金控與台新銀行的資本適足率分別由 115.2% 上升到 127.1% 及 14% 上升到 14.7%，銀行的第一類資本適足率從 10.8% 上升到 11.7%，普通股權益第一類資本適足率 8.9% 來到 9.6%，資本結構表現穩健；另台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.18% 及 740.3%，授信資產品質亦持續維持良好。

所以，雖然台新金去年獲利小幅衰退，林維俊表示，但股利政策還是會維持穩定、以現金股利為主的股利發放，考慮長期資本規劃，以及今年起未分配盈餘稅從 10% 降至 5%，預計仍將維持現金股利占 55%、股票股利 45% 的配發比例，但實際配發多少仍須仔細計算，需要待董事會同意，並經股東會通過後才會確定。

展望今年，林維俊預期，今年在消金放款、企金放款及財富管理等各項業務，都將持續成長。光是今年累計前 2 月稅後純益就達 29.6 億元，年成長 27%，每股純益 (EPS) 為 0.25 元，顯示獲利勁揚，全年將持續穩健積極的推動各項業務。