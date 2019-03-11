〈華南金法說〉華映大舉裁員爭取重整？銀行團緊盯三大動向

因應閒置產能與業務整併，華映今 (11) 日預告將解雇 2,500 名員工，希望藉此調整體質，以利未來能夠成功重整，債權銀行團對此回應，華映聯貸案有廠房做為擔保品且擔保十足，未來將緊盯大股東注資意願、產線何時復工，同時，重整監督人也必須獲得銀行團認可。

華南金今日舉行第 4 季法說會，法人關切華映與綠能授信案對銀行的影響，華銀表示，綠能自貸授信已經全數提列，華映目前依法提列 2%，至於是否繼續提存，甚至全部提列，則要看債權銀行團決議。

參貸銀行團主管透露，華映爭取重整是為了可以繼續經營，一旦華映正式進入重整狀態，也代表銀行團未來可能面臨 10 年以上無法處分當初設定抵押的擔保品，「等於重整時期銀行團必須跟華映耗在一起。」

據了解，銀行團目前傾向同意華映重整，但重整之路漫長，且攸關銀行債權，因此華映想要成功重整，關鍵在於大股東是否願意注資、停擺產線何時復工，此外，重整監督人選也必須獲銀行團同意，才有機會爭取銀行團支持。

華映先前為爭取銀行團同意重整，提出前兩年為貸款寬限期，也就是依各銀行合約繳付利息，第三年起再按各家銀行合約，開始繳付本息，但銀行團認為，華映在日後金流與營運計畫，交代的不夠清楚，讓債權銀行心生疑慮，至今尚未點頭同意重整。



