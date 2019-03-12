〈車市〉BMW 3月一口氣推3款新車 汎德永業樂觀看3系列買氣

為因應高度競爭市況，不少車商發表新車款從過去通常落在第 2 季提前到本月起陸續上市，汎德永業 (2247-TW) 也指出，BMW 3 月發表多款新車，3 系列房車已上市，而頂級轎跑車款 M850i 和雙門敞篷跑車 Z4 也將登場，汎德永業尤其對 BMW 3 系列寄予厚望，看好將為今年營運注入一劑強心針。

汎德永業前 2 月合併營收 49.7 億元，年增 28.71%，主要是因近一年來陸續發表的豪華休旅車 X3、X4 和 X5 等車款，維持在熱銷高峰期，汎德永業看好，SUV 將持續成為穩定營收成長的重要動能。

而 BMW 本月將陸續發表多款新車，其中全新改款的 BMW 3 系列搭載有最新的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技、無線 Apple CarPlay 等 BMW 領先技術，去年 10 月在巴黎車展首度發表後，國內車主詢問度高。

另一方面，在 Porsche 銷售上，目前第 3 代 Cayenne 買氣相當熱絡，汎德永業指出，Porsche 原廠看重台灣市場並全力支持，確保配額數量無虞，再加上 Porsche 今年將發表 Macan 豪華休旅車和 911 跑車系列改款新車，品牌銷售動能持續升溫。

而汎德永業在售後保養維修業務加大投資力道，將再新增 2 座廠，其中， BMW 高雄新生廠預計第 4 季啟用，而 Porsche 內湖潭美廠 2020 年完工。