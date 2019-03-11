6大壽險前2月合賺150億元 國壽續稱霸壽險獲利王

6 大壽險業 2 月獲利全數出爐，雖然 2 月工作天數少，但大部分壽險有實現資本利得，6 家壽險單月合賺超過 91 億元，優於 1 月，月增 53.6%，其中，中壽、南山人壽、富邦人壽 3 家壽險 2 月單月獲利較 1 月成長。雖然國壽單月獲利下滑，但是累計每股稅後純益仍以 0.63 元遙遙領先，稱霸壽險獲利王；而 6 家壽險累計前 2 月合賺 150 億元。

國泰 2 月獲利較 1 月下滑，主因是為了維持穩健獲利，沒有在股債市場實現資本利得，且增提 4 億元外匯準備金，整體外匯準備餘額達到 207 億元，不過，國壽整體金融資產未實現損益餘額已轉虧為盈，2 月淨值再回升 310 億元，加計元月時回升 540 億元，累計兩個月淨值共計回升 850 億元，目前總淨值超過 4400 億元。

新光人壽 2 月在股債匯市收益方面都不錯，雖然 2 月稅後純益 10.18 億元，較 1 月微幅下滑，比起去年 2 月也因為高基期，但在外幣保單銷售量大增 12% 的情況下，對避險成本的降低也有一定助益，匯兌損益 15.5 億、加上外匯價格變動準備金提存 7.3 億元，合計避險成本為達 22.8 億元，提存後整體外匯準備金餘額達近 73 億元，新壽持有的股債資產評價回升，讓新壽 2 月底淨值較去年 12 月底回升 190 億元。

中國人壽 2 月份稅後純益 9.71 億元，比 1 月提升，累計前 2 月稅後純益 17.47 億元，累計 EPS 為 0.44 元，和新光人壽並列獲利二哥。

南山人壽由於持續穩定的經常性收入挹注，及掌握國內外股市回升機會實現資本利得， 2 月自結稅後純益為 33.2 億元，累計 1-2 月自結稅後純益為 35.9 億元，較去年同期成長 8%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 0.32 元。

富邦人壽 2 月稅後純益為 18.66 億元，累計前 2 月稅後純益 18.76 億元，主要受惠於保費收入大幅成長及經常性收入穩健增加。今年前 2 月初年度保費收入達 473 億元，較去年同期成長 55%；總保費收入為 1096 億元，較去年同期成長 21%。