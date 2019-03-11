富邦金重回獲利「雙冠王」 過半金控前2月獲利衰退 新光金年減73%最退步

15 家上市櫃金控今 (2019) 年 2 月獲利全數出爐，最後公布的富邦金 (2881-TW) 無論在 2 月單月稅後純益、累計前 2 月每股稅後純益都超越國泰金，重新奪回金控獲利王寶座。

繼 1 月少了遞延所得稅、資本利得收益進補，2 月因為長假影響工作天數少，15 家金控累計前 2 個月合計稅後純益只有 533.91 億元，年減超過 3 成，已經比起 1 月年減 4 成幅度縮減，預期工作天數恢復正常後，金控獲利年衰退幅度將會逐月和緩。

由於去年初資本市場大好，多家金控趁勢對股債獲利了結，也墊高了基期，使得 15 家金控中，有 8 家、也就是過半金控前 2 月累計稅後純益都較去年同期衰退，包括：富邦金、國泰金、中信金、元大金、新光金、第一金、國票金、日盛金。

其中，去年 1 月國泰金和新光金單月稅後純益都破百億元，刷下歷史新高，因此前 2 個月與去年同期相比衰退幅度都較為明顯，新光金累計前 2 月年衰退 73.3%，是衰退最多的金控，國泰金也比去年腰斬，富邦金則以年減 33.5% 為衰退幅度第三名。

而另外 7 家金控包括：兆豐金、台新金、玉山金、永豐金、華南金、開發金和合庫金，今年前 2 月獲利較去年同期成長，其中又以永豐金年成長 43% 為進步王，台新金年成長 26% 次之，華南金年成長 22% 位居第三。

今天才公布獲利的富邦金，2 月自結稅後純益 43.05 億元，稱霸單月獲利，累計今年前 2 月稅後純益 79.96 億元，每股純益 (EPS) 為 0.78 元，也高於國泰金的 0.65 元 EPS，國泰金只當了一個月的獲利王，就再度被富邦金重新奪回寶座。

富邦人壽 2 月稅後純益為 18.66 億元，累計前 2 月稅後純益 18.76 億元，主要受惠於保費收入大幅成長及經常性收入穩健增加。今年前 2 月初年度保費收入（First Year Premium）達 473 億元，較去年同期成長 55%；總保費收入（Total Premium）為 1,096 億元，較去年同期成長 21%。

台北富邦銀行 2 月稅後純益 12.75 億元，較去年同期成長 2%。由於金融市場操作與手續費收入帶動收益成長，累計前 2 月稅後純益 40.91 億元，較去年同期成長 18%。北富銀資產品質維持穩健，2019 年 2 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 766%。

富邦產險 2019 年 2 月稅後純益 3.48 億元，累計前 2 月稅後純益 6.67 億元，承保業務及投資績效皆維持穩健。簽單保費收入較去年同期成長 11%。富邦證券 2019 年 2 月稅後純益 1.65 億元，累計前 2 月稅後純益為 4.64 億元，較去年同期增加 41%，主要受惠資本市場利得及今年以來市場成交量提升。