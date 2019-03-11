台達電去年獲利年減1% EPS守住7元 擬配息5元

台達電 (2308-TW) 今 (11) 日公告去年財報，去年稅後純益 181.93 億元，年減 1%，每股純益 7 元，公司擬配息 5 元，以今日收盤價 152 元計算，殖利率 3.3%。

台達電去年第 4 季營收 646.34 億元，季增 1.6%、年增 5.3%，毛利率 28.25%，季增 0.31 個百分點、年增 1.24 個百分點，營益率 9.16%，季減 0.22 個百分點、年減 0.27 個百分點，稅後純益 60.45 億元，季減 0.8%、年增 26.9%，每股純益 2.32 元。

台達電去年營收 2370.18 億元，年增 6%、毛利率 26.81%，年減 0.37 個百分點，營益率 7.66%，年減 1.18 個百分點，稅後純益 181.93 億元，年減 1%，每股純益 7 元。

台達電去年上半年面臨被動元件、MOSFET 等電子零組件價格缺貨漲價，導致出貨不順、生產成本提高，不過下半年起產品漲價，加上被動元件缺貨狀況好轉，獲利急起直追，全年獲利與前年相差不遠。

而台達電董事會也通過每股配發 5 元現金股利，配發率超過 7 成，若以今日收盤價 152 元計算，殖利率約 3.3%，而台達電明天下午也將於內湖總部召開法說會，聚焦今年營運展望。