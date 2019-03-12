〈美國劍指華為〉WSJ: 美國要求德國禁用華為 否則情報分享沒門！

《華爾街日報》報導，美國駐德大使 Richard Grenell 上週五 (8 日) 致函德國經濟部長 Peter Altmaier ，要求德國禁用華為和其他中國廠商參與 5G 網路建設，否則將可能終止兩國 (美德) 情報分享的關係。

這是美國首次明確警告：盟國若使用華為設備，將失去與美國情報分享的機會。

近期美國代表團參加巴塞隆納世界通訊大會 MWC，積極遊說各大電信業者警惕華為。(圖：AFP)

自 2013 年和 2014 年德國、美國接連爆出間諜醜聞後，兩國一直致力於重建雙方的情報分享關係。去年 6 月德國的生化武器 (蓖麻) 襲擊消息，就是美國中央情報局 (CIA) 調查並知會德國。

Richard Grenell 在信中指出，安全的通訊系統對於國防和情報合作相當重要，華為和中興通訊等中國企業可能會侵害兩國情報分享的機密性。

Grenell 還提到，根據中國立法，中國企業可能被迫在沒有任何民主制衡的體制下，協助中國情報單位並且無法降低這項風險。

Grenell 稱，華為 5G 設備上運行的程式碼需要經常更新，而且非常複雜，即使華為允許各國監管機構定期檢查其軟體，也無法排除後門程式和其他漏洞的可能性。

德國準備在下週進行 5G 網路頻譜競標，德國經濟部發言人表示，Grenell 信中提及的問題並非首見，但德國政府尚未發現任何供應商的任何活動會損害德國或其盟國的國家安全。

德國經濟部長 Peter Altmaier 上週四 (7 日) 表示，德國不希望禁止中國電信商華為加入德國 5G 行動通訊網路的建設，但會提高設備商的安全標準。

華為駐德發言人拒絕對此信件置評，但歡迎德國電信監管機構提出新的安全要求，美國駐德大使館沒有立即發表評論。

各國選邊站

美國指控華為等中國企業可能會協助中國政府監控其用戶數據，因此近來遊說西方盟國跟進禁用華為與其他中國企業加入 5G 行動通訊網路的建設，目前以美國為首的情報共享組織「五眼聯盟 (Five Eyes)」響應最為熱烈。

澳洲、紐西蘭和日本皆以「國安為由」封鎖華為參與 5G 計畫，然而，西班牙、葡萄牙及義大利則選擇支持華為，英國與德國亦表態華為風險可控。

隨著美國劍指華為，華為繼續否認這些指控並啟動法律和行銷活動因應。

上週四 (7 日) 華為向美國德州法院控告美國政府，稱政府單位限制採購華為 5G 及網路設備的行為，嚴重違反美國憲法及法律。