投資人擔憂經濟衰退 但Fed主席鮑爾深具信心

聯準會 (Fed) 主席鮑爾於週日接受 "60 分鐘" 節目訪問時，搖身一變，成了經濟拉拉隊。

「今年經濟確實小幅減緩，但仍處於健康水平，」鮑爾在 CBS 節目中說。

「我認為經濟沒有理由不持續擴張，」他說。

美國 12 月零售銷售數據疲弱，上週五公布 2 月新增就業人數亦偏低，引發投資人擔憂美國經濟減緩的程度，可能較 Fed 預期更為嚴重。鮑爾在接受訪問時，並未討論就業報告，但他說 1 月消費已經上升。

在 Fed 於 1 月舉行的政策會議中，鮑爾表示 Fed 計畫暫停升息。他說，由於有更多證據顯示全球經濟已見減緩，Fed 因而改採取耐心立場，不急於升息。但他強調「我們自己的經濟表現持續良好。」

「我們不急於改變利率政策，」他說。他並指出，Fed 的基準利率大約處於中性水平。

在週日的訪問中，鮑爾說 Fed 決定停止升息，並非因為白宮的壓力。「我們永遠也不會考慮政治因素，」他說。

鮑爾還指出，他不認為川普總統能夠辭退他。「法律明確規定我有四年任期。我決心做滿任期，」他說。

美國銀行體系已較金融危機之前大為強勁，也更具有韌性，鮑爾說，Fed 在讓大型金融機構倒閉的問題上，已有了大幅進展。

「我們不希望銀行因太大而不能倒，我們要的是解決機制，如果大型金融機構倒閉，要能透過倒閉模式加以解決，」他說。