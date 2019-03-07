華為反擊! 控告美國政府禁令違憲

據外電報導，中國科技巨頭華為 (002502-CH) 在週四 (7 日) 於德州聯邦法院向美國政府提起告訴，控告美政府禁止政府機構購買華為產品的舉措違法，以反擊美國近期來聲稱華為的科技產品對全球安全構成威脅所帶來的困境。

華為表示，已提起訴訟，要求美國聯邦法院推翻國防授權法案中的部分條款，該法案由總統川普於 8 月份簽署，明確禁止政府機構使用華為及中興通訊的科技設備。華為表示，在沒有公平審判的情況下就對個人或組織團體進行懲罰已然違憲。在訴訟中，華為還表示，該法也違反了國會與其他政府部門之間的權力分立。

華為輪值董事長郭平在記者會上表示：「這項禁令不僅是違法的，而且還限制了華為參與公平競爭，最終傷害了美國消費者。」他也說道:「美國一直無法提供任何證據證明華為設備構成網絡安全問題來支持相關的法令，因此我們被迫採取法律行動作為適當和最後的手段。」

該公司是中國最大的科技公司之一，也是全球推出超高速 5G 無線網絡的關鍵參與者。該公司的智慧手機與蘋果和三星等科技大廠的在全球市場中競爭。

然而美國當局多年來持續懷疑中國政府透過華為設備監視他國，並敦促盟友國在 5G 網路建設中禁止或限制華為產品，不過在沒有具體證據的情況下，華為否認公司產品存在任何安全上的風險，並表示美國此舉已擾亂公司網路建設的相關計畫。

目前，德國和英國等政府也正研討將對華為科技設備進行何種法令限制。去年，澳洲政府便禁止華為為該國 5G 網絡建設提供相關科技設備。