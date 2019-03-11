道瓊逆轉正！蘋果氣勢如虹 晶片股集體狂歡

週一 (11 日) 美股早盤受到波音驟跌拖累，道瓊早盤走低，所幸蘋果與臉書等科技股強勁上揚，消弭波音股價的跌勢，Nvidia 亦引領晶片股走高。

台北時間週一 (11 日) 下午 11 點半許，美股四大指數早盤表現：

美股道瓊指數上漲 23.66 點，或 0.09%，暫報 25473.90 點。

那斯達克指數上漲 95.48 點，或 1.29%，暫報 7503.62 點。

標普指數上漲 25.38 點，或 0.93%，暫報 2768.45 點。

費城半導體指數上漲 25.01 點，或 1.90%，暫報 1,343.22 點。

週日 (10 日) 傳出衣索比亞航空公司波音 737 MAX 8 客機墜機事件，成為近半年該機型發生的第兩起事故。週一波音 (BA-US) 早盤聞聲大跌，重挫 6.95%，拖累道瓊下跌近 200 點，爾後，所幸蘋果股價大漲消弭波音跌勢，道瓊指數逆轉正。

道瓊指數走勢圖。(圖：investing)

受到美國銀行調升評等的激勵，蘋果 (AAPL-US) 早盤上揚 3.28% 引領尖牙股上漲。

美國銀行分析師 Wamsi Mohan 的一份投資者報告顯示，由於蘋果年初下修財測重挫股價，使得該企業股本低廉，成為具有吸引力的購買。(蘋果股價從去年高點下跌 26%，今年迄今已上漲 9%。)

Wamsi Mohan 還列舉蘋果之所以是一筆好交易的多個原因，包括供應鏈訂單削減的穩定性，醫療保健、穿戴設備等領域的增長，以及不斷提高的服務業務滲透率。

Wamsi Mohan 認為，蘋果的大中華銷售問題也有望得到緩解，因為美元走強導致市場價格疲軟，人民幣的反彈將有助於提升蘋果未來中國的銷售願景。

美國銀行將蘋果股價評級從「中性」上調至「買入」，12 個月目標價格從早前的每股 120 美元，大幅提高到每股 210 美元。

除了蘋果領尖牙股上揚外，晶片股早盤也表現不俗。週一 Nvidia 股價開高走高，漲幅逾 5%，暫報每股 158.07 美元。Mellanox 股價飆漲逾 8%；AMD (AMD-US) 上揚 3.61%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 2.07%；英特爾 (INTC-US) 上揚 1.69%。

Nvidia (NVDA-US) 正展開史上最大筆收購，計畫將斥資 70 億美元收購以色列晶片設計企業 Mellanox (MLNX-US)，高於對手英特爾的收購價格 (60 億美元)。

目前，Nvdia 約有 25% 的銷售來自數據中心。《巴倫》週刊專欄作家 Al Root 認為，這筆交易有助於強化 Nvidia 業務領域，從雲端運算業務轉移到超大快速的資料中心，加劇 Nvidia 和英特爾在資料中心運算領域的競爭。

台股 ADR 早盤漲跌互見。友達 ADR (AUO-US) 大漲 2.76%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.92%；日月光投控 (ASX-US) 下跌 1.47%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.06%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。