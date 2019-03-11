〈737-MAX 8墜機〉國籍航空無此機型 台波音供應鏈尚未從客戶端接受到訊息

波音 737 MAX 型客機不到半年連摔 2 架，震撼航空界，目前台灣並無國籍航空使用此款客機，而國內相關飛機零組件業者中，漢翔 (2634-TW) 是在台最重要的合作夥伴，對此消息，漢翔總經理林南助今 (11) 日表示，並未聽到任何相關訊息，且此事件發生並不知道原因，僅知道下游客戶目前正在調查。

觀察台灣飛機零組件主要業者有，晟田 (4541-TW)、千附 (8383-TW) 是波音的上游供應商之一；而豐達科 (3004-TW)、寶一 (8222-TW) 則是飛機發動機巨擘 GE 的供應商之一。

漢翔對此回應，目前並未聽到因為此事件而影響到供應鏈的任何消息。

波音則表示，手上仍有長達 7 年尚未消化 737 飛機訂單。

法人指出，新世代窄體客機不僅僅有波音 737 MAX，還有空中巴士的 A320 NEO，國內航太供應鏈多半同時是此兩大業者的供應商之一，在兩大航空巨擘的窄體機長期在手訂單無虞的狀況下，航太供應鏈業者的民用業務成長無虞。

由於昨日衣索比亞航空一架波音 737 MAX 8 客機墜毀，是不到半年來此機型的第 2 次墜機事件，令各界對波音 737 MAX 的飛行安全產生疑慮，因此，中國已率先宣布，其國內航空公司停飛波音 737 MAX 機型飛機。

據了解，目前台灣並未有國籍航空擁有 737 MAX 機型客機，僅遠航有意在第 4 季開始，以租機方式逐步引進，後續租機計畫是否生變，有待進一步觀察。

民航局也回應，目前使用 737 MAX 進出台灣航點的航班僅有印尼獅航，屬外籍航空，是否停飛應由該國管制。

據波音日前發布的最新營運報告，全球民航機市場中以單走道客機成長速度最快，其中，MAX 10 將成為單走道飛機每張座椅成本最低的機型，也是這個市場級距中最易獲利的機型，737 MAX 系列全球累計已接單達 4000 架。