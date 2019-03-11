〈台新金法說會〉踩陸企普天地雷教訓 成立貸後控管部門嚴審授信

台新金控 (2887-TW) 今 (11) 日舉辦法說會，總經理林維俊表示，去 (2018) 年台新因為踩到大陸普天集團地雷，因此獲利小幅衰退，對普天的可能損失已全數提列備抵，後續不排除有呆帳回沖，也因為普天案教訓，該金控已成立「貸後控管」部門，將嚴審授信。

林維俊表示，台新金控去年在淨利息收入、淨手續費收入及投資收益等主要收入均較前年成長，分別年成長分別為 4.6%、4.4% 及 9.4%，營業收入年增 5.1%，不過，因為對大陸普天集團應收帳款承購業務可能損失，在去年全數提列備抵，因而全年稅後純益較前年減降 1%，去年全年稅後純益 129.3 億元，EPS 1.09 元，股東權益報酬率 9.06%，年底每股淨值為 12.33 元。不過不排除普天案後續會有呆帳回沖。

談到普天案，林維俊進一步表示，當時覺得普天集團是百分之百國企，沒想到也會發生這種事，歷經普天這一個案子的教訓，公司已經成立「貸後控管」部門，未來在法人金融業務方面，會更嚴審授信，尤其當客戶對象是中國企業時，審核會更加嚴格，也會補足授信審核的流程，並強化檢視資產組合。

去年台新金淨收益共 397 億元，其中有近 5 成來自淨利息收入，3 成來自淨手續費收入，另近 2 成來自投資收入。值得留意的是，台新金證券手續費收入年成長高達 76.5%，主要是 2017 年 8 月底台新金併購大眾證券後，業務量擴增。

另外，主要子公司台新銀行去年總放款餘額較前一年度成長 6.1%，總存款餘額成長 5.6%，外幣放款則成長 12.9%；在信用卡相關業務的表現，不論在卡數、特店家數、簽帳金額等各指標均持續成長，特別是全年簽帳金額成長 19.3%，但也導致成本增加。

雖然踩到陸企地雷，但不影響台新的西進規劃，林維俊表示，台新銀行上海辦事處已在今年 1 月獲金管會核准，並視為台新銀行佈局大陸業務的重要里程；此外，也將持續於亞洲南向及西進的佈局，透過香港、新加坡、東京、布里斯本等海外分行積極強化海外獲利佔比。