〈貨攬業無懼貿易戰〉淡季過淡庫存有待消化 捷迅今年成長靠2大動能

貨物承攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (11) 日公布去年稅後純益，達 0.74 億元，年增近 30%，每股純益(EPS)2.81 元，展望今年，總經理孫鋼銀坦言，今年亞洲線空運運價雖持平，但美中航線不僅空運走弱，連海運都不佳，日前提前拉貨的庫存還有待消化，因此「淡季淡到非常淡」，對捷迅而言，今年成長動能主要放在跨境電商和快遞中轉效益。

捷迅說明，自 2017 年起獨家承攬中國郵政空運來台轉運的郵包業務，是中國境外唯一承接配合轉口業務的承攬業者，去年更與中華郵政簽約合作，可將包裹透過中華郵政運送，以更多元方式將貨物轉口至歐美世界各地，經過半年多磨合期，今年下半年將加大力道，業績動能看旺。

在電商業務持續暢旺下，去年捷迅電商客戶營收占比達 37.53%，年增 7.53 個百分點，相對較不受貿易戰影響。

孫鋼銀進一步指出，美國總統川普日前表示，願意延長貿易戰休兵期限，導致先前居高不下的空海運艙位運價因此有鬆動空間，不過，無法對今年美國線運價下定論，仍要看貿易戰未來怎麼變化，但直言，今年美國到中國的海空運表現都不會太好。

對於捷迅而言，今年主要寄望於電商長期布局的優勢，同時，中國電商業者出貨改走快遞，有利台灣轉口貨成長，二大動能可望進一步挹注業績。

孫鋼銀說，現在中國電商客群將郵件來台轉口至歐美世界各地的交易模式已趨於成熟，捷迅早領先近千家同業，與國內多家倉儲業者配合進倉，同時搭配自行開發的物流系統，制定出產業門檻，每年至少增加 1-2 家大型新客戶，在貿易戰衝擊下，是較不受影響的業務。