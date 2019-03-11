因應建廠佈局 台塑集團加碼投資路州投資案46億元

台塑集團加碼位於美國路州的投資案，以因應建廠資金需求，台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 與南亞 (1303-TW) 今(11) 日宣布，將依原持股比例參與增資，增資約 1.5 億美元(約合新台幣 46.16 億元)，以進行路州乙烷裂解廠及下游廠投資計畫。

台塑集團在美國路州的投資案，由美國子公司 FG INC 負責，台塑化主導推動，其中，台塑化持股 57%、台化持股 30%、南亞持股 10%、福懋 3％，一期投資包括乙烯、丙烯及 HDPE、LLDPE 與 PP 廠，二期則有乙烯、HDPE、LDPE 與 EG 廠投資計畫。

據悉，路州案一期共有 7 個工廠，產能規劃包括乙烯年產能 120 萬噸，下游 HDPE、LLDPE 各 40 萬噸，及丙烯、下游衍生物 PP 各 60 萬噸，預計在 2022 年至 2024 年間，陸續完工投產。

目前 FG INC 資本額為 2.2 億美元，由於已陸續陸續辦理取得建廠土地等各項前期作業，考量後續仍有支付技術授權費、基本設計費及前期工程費用等資金需求，台塑化、台化與南亞將依投資架構，按原持股比例參與增資，以進行路州乙烷裂解廠及下游廠投資計畫。

其中，台塑化將投資 8550 萬美元、台化投資 4500 萬美元、南亞投資 1500 萬美元，總增資金額共達 1.5 億美元。

在路州投資案之前，台塑集團在美國的首要生產基地為德州，從 1978 年前往美國設廠至今，在德州總投資額超過 110 億美元。至於路州公司在此次增資後，資本額將達到 3.7 億美元，後續隨著資金持續挹注，將陸續增資至 40 億美元。

對台塑集團而言，在路州的石化廠可使用低成本頁岩氣為原料，生產乙烯與下游衍生物，在掌握低價的乙烯原料優勢之下，對集團競爭力將有所提升，也將使台塑集團在美國的一貫化石化佈局，更為完備。