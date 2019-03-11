【日盛投顧】亞股止跌回穩，台股量縮橫盤整理

◆盤勢分析



1. 上周五美股四大指數收低，晨間亞股延續上周疲弱走勢。加權指數小幅跳空低開，盤中最低 10214 點守穩月線，隨後亞股逐漸轉強，台股重回平盤附近震盪。終場收 10,250 點，上漲 8.53 點，漲幅 0.08%。

2.OTC 指數早盤開平走高，但因市場追價力道薄弱，終場收 136.45 點，微漲 0.06%，呈現窄福波動，目前短線上方壓力為 138.65 點，下方支撐為 135.65 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股收小紅 K 棒，持續守穩月線之上。

(2) 量能：成交量微縮至 909.07 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 94.80 億元；外資 - 103.57 億元、投信 + 1.51 億元、自營 + 7.26 億元。

量縮個股輪動

1. 電子類股

(1) 電子零組件：偏光板醞釀漲價，8215 明基材、4960 誠美材股價延續上周強勢，周一股價早盤在衝高。

(2)DRAM：上周五美光跌深反彈，帶動周一 DRAM 相關個股 8277 商丞、2451 創見、5351 鈺創等轉強。

(3) 顯示卡：顯示晶片大廠 NVIDIA 推出低價新繪圖晶片 GTX1066Ti，有望激勵相關廠商出貨，2465 麗台配合 2 月營收攀高股價逼近漲停，2376 技嘉尾盤放量走高。

2. 非電子類股

(1) 紙類：年後國際紙漿價格緩步回升，中國工紙、文紙喊漲，國內 1902 台紙股價緩步墊高，1909 榮成前兩個月獲利大幅優於去年同期，周一股價上漲超過 4%。

(2) 生技：4119 旭富 2 月營收年 34.25%，股價再創波段新高；4128 中天延續上周強勢股價緩步走高、4180 安成藥 2 月營收年增 56.6%、4728 雙美 2 月營收年增 89.57%，股價明顯轉強。