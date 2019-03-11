特斯拉剛降價又喊漲 並減少門市關閉

據報導，儘管特斯拉 (TSLA-US) 才剛宣布進行降價，該公司執行長馬斯克表示，特斯拉將再次變更其銷售和定價策略，決定將大部分汽車的價格將調漲約 3%，並且將不會如先前計畫的關閉那麼多商店。

電動車大廠特斯拉表示，目前的價格有效期至 3 月 18 日，價格上漲僅適用於高階的 Model 3、Model S 和 Model X 車款。該公司補充表示，35,000 美元的 Model 3 將不會漲價。

另一方面，就在特斯拉宣布它將關閉該公司實體門市，並將全球銷售轉移到網路上以實行電子商務計畫來削減成本後，公司如今決定減少原先計畫關閉的門市數量。

特斯拉在當時曾表示，轉移至線上銷售將使特斯拉將汽車價格降低 6％，也是該公司最終能夠出售價值 35,000 美元的 Model 3 的方法之一。

特斯拉宣布僅會關閉約一半的門市，一些開設在高能見度的門市地點，但因為業務或客流量少而關閉的門市將會重新開啟，不過職員將會減少，裁員也將繼續。

該公司表示，在對每個特斯拉零售店點進行為期兩週的評估後，選擇繼續開設更多門市。消息指出，最近約有 10% 的特斯拉門市已經關閉，不過「這些都是我們原本計畫關閉的商店」。

「在過去的兩周裡，我們一直在密切評估每一個特斯拉的零售地點，我們已經決定保留比以前宣布的更多的商店，我們也會在幾個月的時間裡對它們繼續進行評估。」該公司表示。

另外，特斯拉也正針對其餘 20% 的特斯拉門市地點進行審查。並表示會根據門市未來幾個月中的有效程度來決定將被關閉或將保持開放。