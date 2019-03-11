英特爾注新血 投資者利多?

儘管英特爾 (INTC-US) 在 2018 年的財務狀況令人印象深刻，銷售額成長了 13%，獲利成長了 32%，然而卻並未反應在股價上，在過去 12 個月中英特爾股價一度下跌 19.5%。投資者擔心，在該公司執行長長期缺席和市場競爭的威脅下，英特爾的科技領先地位受到挑戰。

不過有報導認為，這些風險可能過於誇張，並且已經反應在股價上。今年 1 月份，英特爾任命 Bob Swan 為新任執行長，而在技術方面，英特爾則聘用資深晶片設計師 Jim Keller 和 Raja Kodur。

Jim Keller 可能成為英特爾十幾年來最重要的新成員。這位工程師曾構建了市場突破性的晶片設計，打造了蘋果 (AAPL-US)iPhone 的心臟，並於危難中拯救過超微 (AMD-US)。英特爾在去年 4 月聘用 Jim Keller 擔任資深副總裁，負責所有矽產品開發。

「很少看見有晶片設計師可以為處理器市場帶來數十億美元的成功。」在 Mercury Research 研究晶片產業將近 25 年的 Dean McCarron 表示。

早在 1989 年，Keller 便參與了後來影響深遠的 Alpha 處理器晶片的建構。而後在 2008 年帶領蘋果團隊創建了作為 iPhone 心臟的 A4 和 A5 處理器。2012 年他再次作為執行副總裁和首席處理器架構師回到 AMD，扛起全新微架構處理器 ZEN 的開發研究，帶領公司復活重回處理器市場競爭。

而在 1 月份新上任的執行長的 Bob Swan，在上任第一天便向員工表達了前進的決心，「我們的執行必須且一定改進。我們的客戶指望著我們。」

Swan 表示：「英特爾的核心優勢在於深厚的技術和工程人才。我們擁有一個令人驚艷的工程組織，以及經驗豐富的領導階層，以實現我們的雄心壯志，和更大的發展。而我的工作就是支持他們，為客戶提供全新的產品。」

有鑑於英特爾目前 10 奈米晶片製造一再延遲，Swan 對此特別關注。該公司計劃在 2019 年底前開始向市場供貨 10 奈米晶片，而競爭對手超微則計劃在今年年中推出 7 奈米晶片。從短期來看，超微在利潤豐厚的服務器晶片市場中贏得大量業務，但英特爾卻得到喘息的空間。

大摩認為，在收購和企業支出方面，Swan 將比以前的英特爾執行長更有紀律，將會推動英特爾的股價和獲利大幅上升。大摩對英特爾股票的目標價格設為 64 美元，較周五 (8 日) 收盤價 52.48 美元高出 22%。

報導中認為，創新仍然是股票回升的關鍵，而在這方面不應低估 Keller 所帶來的力量。