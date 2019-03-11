〈737-MAX 8墜機〉半年內兩次空難 波音盤前股價跌近10%

衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines)1 架波音 737 MAX 8 客機昨日墜毀，該機型與去年 10 月失事墜海的印尼獅子航空 (Lion Air)，屬同一型號，短短半年內，便發生 2 次空難；受此消息影響，今 (11) 日美股盤前，波音 (BA-US) 股價重挫近 10%。

台北時間週一晚間 7 點 41 分，Investing.com 報價顯示，波音盤前股價下跌 9.62%，至 381.90 美元。

波音盤前股價大跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

去年 10 月 29 日，獅航 JT 610 班機，自雅加達起飛 13 分鐘後，便墜入爪哇島北部外海，機上 189 人全數罹難；昨 (10) 日衣索比亞航空 ET 302 班機，同樣於起飛後不久，就失事墜毀，造成 157 人喪生；兩起事故相隔時間，不到半年。

上述 2 起空難，機型皆為波音 737 MAX 8，為確保飛行安全，中國民航局週一要求該國航空公司，暫時停飛相同機型飛機；在中國宣布此決定後，衣索比亞航空也跟進，宣布停飛旗下波音 737 MAX 8。

衣索比亞航空透過聲明表示，「停飛令」自昨日起生效，「直到進一步通知」，目前尚未得知事故原因，因此我們必須暫停使用該型客機，作為額外安全措施。

波音公司指出，對於衣索比亞航空墜機事件，深感哀痛，將提供技術援助，找出失事原因。